भारी बालियां पहनने से कानों में दर्द हो रहा है? इन 5 तरीकों से मिलेगी राहत

अक्सर महिलाएं अपने लुक को पूरा करने के लिए भारी बालियां पहनती हैं। हालांकि, इन्हें लंबे समय तक पहनने से कानों में दर्द हो सकता है। यह दर्द कभी-कभी बहुत ज्यादा हो जाता है और इससे कानों में सूजन भी हो सकती है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप भारी बालियां पहनने के बाद होने वाले दर्द से राहत पा सकती हैं। इन्हें अपनाने से आपके कान पकने का डर भी नहीं रहेगा।

#1 सही आकार की बालियां चुनें भारी बालियां चुनते समय उनके आकार पर ध्यान देना जरूरी है। अगर आपकी बालियां बहुत बड़ी या भारी हैं तो उन्हें पहनने से बचें। इसके बजाय मध्यम आकार की और हल्की वजन वाली बालियां चुनें। इससे आपके कानों पर कम दबाव पड़ेगा और दर्द की संभावना भी कम होगी। इसके अलावा आप उन बालियों का चयन कर सकती हैं, जिनका डिजाइन और वजन आपके कानों के आकार के अनुसार हो।

#2 सोने से पहले बालियां निकालें अगर आप रोजाना भारी बालियां पहनती हैं तो रात को सोने से पहले उन्हें निकाल लें। इससे आपके कानों को आराम मिलेगा और दर्द होने की संभावना कम होगी। इसके अलावा आप इस समय में अपने कानों की सफाई भी कर सकती हैं। सोने से पहले बालियां निकालने से आपके कानों को आराम मिलेगा और दर्द होने की संभावना कम होगी। सोने से पहले कानों पर एक दर्द कम करने वाली क्रीम लगाना न भूलें।

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#3 तेल लगाएं कानों में दर्द होने पर नारियल या बादाम का तेल लगाना फायदेमंद हो सकता है। यह तेल सूजन को कम करता है और दर्द से राहत दिलाता है। इसके अलावा यह कानों की त्वचा को पोषण देता है और उन्हें स्वस्थ बनाए रखता है। इसके लिए एक सूती कपड़े में थोड़ा-सा तेल लें और धीरे-धीरे अपने कानों पर मालिश करें। इससे आपके कानों को आराम मिलेगा और दर्द भी कम होगा।

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#4 ठंडी सिकाई करें कानों में दर्द होने पर ठंडी सिकाई करना एक अच्छा तरीका हो सकता है। इसके लिए बर्फ को सूती कपड़े में लपेटकर दर्द वाले हिस्से पर लगाएं। यह प्रक्रिया सूजन को कम करती है और आराम देती है। ठंडी सिकाई करने से खून का बहाव बेहतर होता है और दर्द में राहत मिलती है। इसे दिन में 2 बार करने से जल्दी आराम मिलेगा और कानों की त्वचा को भी ठंडक मिलेगी।