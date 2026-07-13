लेस टॉप के साथ पहनें ये 5 तरह के बॉटम वियर, मिलेगा सबसे स्टाइलिश लुक

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जींस

जींस हमेशा से ही एक बेहतरीन विकल्प रही है। चाहे आप किसी भी उम्र की हों, जींस आपके लेस टॉप के साथ अच्छी लग सकती है। अगर आपका लेस टॉप हल्के रंग का है तो गहरे रंग की जींस चुनें और अगर आपका टॉप गहरे रंग का है तो हल्के रंग की जींस बेहतर रहेगी। इससे आपका लुक संतुलित और आकर्षक लगेगा। इसके अलावा जींस आरामदायक भी होती है, जो रोजमर्रा के उपयोग के लिए उपयुक्त है।