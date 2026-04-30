पाचन को सुधारने में मदद कर सकता है नींबू, जानिए 5 उपयोग

नींबू विटामिन-C का बेहतरीन स्रोत है, जो शरीर में आयरन के अवशोषण में मदद कर सकता है। यह आयरन की कमी से होने वाली कमजोरी को रोकने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक है। नींबू में मौजूद साइट्रिक एसिड पाचन को सुधारने में मदद कर सकता है। आइए जानते हैं कि नींबू का सेवन पाचन के लिए कैसे किया जा सकता है।

#1 नींबू पानी के साथ अदरक का सेवन करें नींबू पानी में अदरक मिलाकर पीने से पाचन को बढ़ावा मिल सकता है। अदरक में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो पेट की सूजन को कम कर सकते हैं। नींबू में विटामिन-C होता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और पाचन तंत्र मजबूत होता है। अदरक और नींबू का संयोजन पेट की अम्लता को संतुलित रखता है, जिससे पाचन क्रिया बेहतर होती है और पेट की समस्याएं दूर होती हैं।

#2 नींबू का रस और शहद मिलाकर लें नींबू का रस और शहद मिलाकर लेने से पाचन को सुधारने में मदद मिल सकती है। शहद में जीवाणु नाशक गुण होते हैं, जो पेट में होने वाले बैक्टीरिया को खत्म करते हैं। नींबू का रस विटामिन-C से भरपूर होता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। इस मिश्रण का नियमित सेवन पेट की समस्याओं को दूर रखता है और पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है।

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#3 नींबू की चाय पिएं नींबू की चाय पाचन के लिए बहुत लाभकारी हो सकती है। इसे बनाने के लिए एक कप गर्म पानी में आधा चम्मच नींबू का रस मिलाएं। इसमें शहद डालकर पिएं। यह चाय न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि पेट दर्द को भी दूर करती है। नींबू की चाय का सेवन करने से पेट की अम्लता संतुलित रहती है, जिससे पाचन क्रिया बेहतर होती है और पेट की समस्याएं दूर होती हैं।

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#4 नींबू और जीरे का मिश्रण लें नींबू और जीरे का मिश्रण पाचन को सुधारने में मददगार हो सकता है। इसके लिए एक गिलास गर्म पानी में एक चम्मच जीरा डालकर छोड़ दें जब तक कि पानी ठंडा न हो जाए, फिर इसमें एक चम्मच नींबू का रस मिलाएं। इस मिश्रण का सेवन सुबह खाली पेट करने से पेट की अम्लता संतुलित रहती है, जिससे पाचन क्रिया बेहतर होती है और पेट की समस्याएं दूर होती हैं।