कंसीलर को लंबे समय तक चेहरे पर बरकरार रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

कंसीलर एक ऐसा मेकअप प्रोडक्ट है, जो चेहरे की खामियों को छिपाने में मदद करता है। यह आंखों के काले घेरे, मुंहासों और अन्य असमानताओं को ढकने में सहायक होता है। हालांकि, कई बार कंसीलर जल्दी फैल जाता है या ठीक से सेट नहीं होता। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने कंसीलर को लंबे समय तक टिका हुआ रख सकते हैं और पूरे दिन तरोताजा दिख सकती हैं।

#1 प्राइमर का उपयोग करें कंसीलर को लंबे समय तक टिका हुआ रखने के लिए सबसे पहले चेहरे की तैयारी करना जरूरी है। इसके लिए एक अच्छा प्राइमर लगाएं। प्राइमर त्वचा की सतह को स्मूद बनाता है और कंसीलर को बेहतर तरीके से सेट होने में मदद करता है। यह आपके मेकअप को लंबे समय तक टिकाए रखता है और चेहरे की खामियों को छिपाने में मदद करता है। सही प्राइमर का चयन आपके मेकअप लुक को और भी बेहतरीन बना सकता है।

#2 सही रंग चुनें कंसीलर खरीदते समय सही रंग का चयन करना बहुत जरूरी है। आपकी त्वचा की रंगत के अनुसार कंसीलर चुनें ताकि वह आपकी त्वचा से मेल खाए और अच्छे से मिल सके। अगर आपकी त्वचा गहरी रंगत की है तो पीच या नारंगी टोन वाला कंसीलर चुनें, जो काले घेरे को ढकने में मदद करेगा, वहीं अगर आपकी त्वचा हल्की रंगत की है तो हल्के पीले या बेज टोन वाला कंसीलर बेहतर रहेगा।

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#3 सेटिंग पाउडर का इस्तेमाल करें कंसीलर लगाने के बाद सेटिंग पाउडर का उपयोग करना न भूलें। यह कंसीलर को सेट करता है और उसे फैलने से रोकता है। सेटिंग पाउडर लगाने से आपका मेकअप पूरे दिन ताजा दिखता रहता है और चेहरे पर चिकनाई नहीं आती। इसके लिए एक छोटे ब्रश की मदद से हल्के हाथों से सेटिंग पाउडर लगाएं। इससे आपका मेकअप लंबे समय तक टिका रहेगा और आपको बार-बार टचअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

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#4 ब्लेंडिंग तकनीक अपनाएं कंसीलर को सही तरीके से मिलाना बहुत जरूरी है ताकि वह आपकी त्वचा में अच्छी तरह से मिल जाए। इसके लिए उंगलियों के सिरों या स्पंज का उपयोग करें और हल्के हाथों से मिलाएं। यह तरीका आपके काले घेरे, मुंहासों और अन्य असमानताओं को अच्छे से छिपाने में मदद करेगा। सही ब्लेंडिंग से आपका मेकअप निखरा हुआ दिखेगा और कंसीलर लंबे समय तक टिका रहेगा, जिससे आपको बार-बार टचअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।