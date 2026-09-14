रेगिस्तान की यात्रा के दौरान त्वचा का इन तरीकों से रखें ख्याल

सूरज की हानिकारक किरणें त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं, खासकर जब आप रेगिस्तान जैसी जगहों पर हों, जहां धूप बहुत तेज होती है। इसलिए, बाहर निकलने से पहले अपनी त्वचा पर अच्छी गुणवत्ता वाली धूप से बचाने वाली क्रीम लगाएं।

इसे हर 2-3 घंटे में दोहराते रहें। धूप से बचाव वाली क्रीम का सही उपयोग त्वचा को सूरज की किरणों से बचाएगा और स्वस्थ रखेगा।

हमेशा उच्च सुरक्षा वाली क्रीम का चयन करें और इसे अच्छी तरह से फैलाएं।