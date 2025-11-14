नेहरू जैकेट को इन तरीकों से पहनकर बनाएं अपने स्टाइल का हिस्सा

नेहरू जैकेट भारतीय पुरुषों के पारंपरिक कपड़ों का एक अहम हिस्सा है। यह न केवल आरामदायक है, बल्कि देखने में भी शानदार लगता है। इसे सही तरीके से पहनने पर आपका लुक और भी खास बन सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देंगे, जिनसे आप नेहरू जैकेट को अलग-अलग मौकों पर सही तरीके से पहन सकते हैं और हर बार अलग-अलग अंदाज में नज़र आ सकते हैं।

#1 सफेद कमीज के साथ पहनें सफेद कमीज के साथ नेहरू जैकेट पहनना एक बेहतरीन विकल्प है। यह मेल हर प्रकार के अवसरों के लिए सही है, चाहे वह शादी हो या ऑफिस की मीटिंग। सफेद कमीज के साथ हल्के रंग की नेहरू जैकेट पहनने से आपका लुक साफ-सुथरा और पेशेवर दिखता है। इसे काले पैंट और जूतों के साथ पहनकर एक संपूर्ण लुक पा सकते हैं। इस तरह का पहनावा आपको आत्मविश्वासी और आकर्षक दिखाएगा।

#2 कुर्ता-पजामा के साथ पहनें अगर आप पारंपरिक दिखना चाहते हैं तो कुर्ता-पजामा के साथ नेहरू जैकेट पहनना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यह मेल खासतौर पर त्योहारों और शादी-ब्याह के मौकों पर बहुत अच्छा लगता है। हल्के रंग का कुर्ता-पजामा पहनकर ऊपर से विपरीत रंग की नेहरू जैकेट पहनें ताकि आपका लुक ज्यादा आकर्षक लगे। इस तरह का पहनावा आपको शाही अंदाज देगा और हर नजर में खास बनाएगा।

#3 जींस के साथ आजमाएं नेहरू जैकेट को जींस के साथ पहनकर आप एक साधारण लेकिन स्टाइलिश लुक पा सकते हैं। यह रोजमर्रा की जिंदगी में पहनने के लिए आरामदायक और फैशनेबल है। हल्के रंग की नेहरू जैकेट को गहरी जींस के साथ पहनें ताकि विपरीत मेल अच्छा दिखे। इसके अलावा आप इसे सफेद कमीज या टी-शर्ट के साथ भी पहन सकते हैं। यह लुक आपको स्मार्ट और आकर्षक दिखाएगा, चाहे आप कहीं भी जा रहे हों।