मानसून के दौरान डेनिम स्कर्ट को स्टाइल करने के लिए अपनाएं ये तरीके
क्या है खबर?
मानसून के दौरान उमस और बारिश के कारण कपड़े चुनने में सावधानी बरतनी चाहिए। इस मौसम में महिलाएं डेनिम स्कर्ट को अपनी अलमारी का हिस्सा बना सकती हैं क्योंकि यह आरामदायक होने के साथ-साथ फैशनेबल भी दिखाती है। डेनिम स्कर्ट को सही तरीके से स्टाइल करना बहुत आसान है और यह आपको बारिश के मौसम में भी स्टाइलिश दिखा सकती है। आइए डेनिम स्कर्ट को स्टाइल करने के कुछ आसान तरीके जानते हैं।
#1
हल्के रंगों का चयन करें
मानसून में हल्के रंगों की डेनिम स्कर्ट पहनना सबसे अच्छा होता है।
हल्के नीले, सफेद या पेस्टल रंगों की डेनिम स्कर्ट न केवल आपको ताजगी का एहसास दिलाएंगी, बल्कि बारिश के दौरान भी जल्दी सूख जाती हैं। इन रंगों से आपका लुक निखरता है और आप हर समय स्टाइलिश दिखती हैं।
इसके अलावा हल्के रंगों की डेनिम स्कर्ट पहनकर आप मानसून की उमस भरी हवा से भी कुछ हद तक बच सकती हैं।
#2
सूती टॉप के साथ पहनें
डेनिम स्कर्ट के साथ एक हल्का और आरामदायक सूती टॉप सबसे अच्छा मेल खाता है। आप सफेद या हल्के रंग का सूती टॉप चुन सकती हैं, जो आपकी डेनिम स्कर्ट के साथ अच्छी तरह से जचेगा।
यह मेल न केवल आपको आरामदायक महसूस कराएगा बल्कि बारिश के मौसम में भी आपको ठंडक का एहसास दिलाएगा।
इसके अलावा यह लुक आपको हर परिस्थिति में स्टाइलिश दिखाएगा और मानसून की उमस भरी हवा से भी कुछ हद तक बचाएगा।
#3
जूते का ध्यान रखें
मानसून में जूते चुनते समय विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि फिसलने या गीले पैर की समस्या न हो। पानी से बचाने वाले चप्पल या फ्लिप-फ्लॉप्स सबसे अच्छा विकल्प होते हैं, जो आरामदायक होने के साथ-साथ बारिश के पानी से प्रभावित नहीं होते।
इसके अलावा ये जूते जल्दी सूख जाते हैं और आपको गीलेपन का एहसास नहीं होता। इनसे आप बारिश के मौसम में भी स्टाइलिश दिख सकती हैं और चलने में कोई दिक्कत नहीं होती।
#4
हल्के गहने पहनें
हल्के गहने जैसे कि छोटे कान के झुमके या एक पतली चेन आपके लुक को पूरा करेंगे बिना ज्यादा भारीपन डाले।
भारी गहने मानसून के मौसम में परेशानी पैदा कर सकते हैं इसलिए हल्के गहनों का चयन करना बेहतर होता है। इससे आपको आरामदायक महसूस होगा और आपका लुक भी खास लगेगा।
हल्के गहनों से आप हर मौके पर स्टाइलिश दिख सकती हैं और मानसून की उमस भरी हवा से भी कुछ हद तक बच सकती हैं।
#5
बैग का चयन सोच-समझकर करें
मानसून में बैग चुनते समय पानी से बचाने वाली सामग्री का उपयोग करना चाहिए ताकि बारिश का पानी आपके सामान को खराब न करे।
प्लास्टिक या सिंथेटिक बैग्स इस मामले में सबसे बेहतर होते हैं क्योंकि ये जल्दी सूख जाते हैं और लंबे समय तक टिकाऊ रहते हैं।
इन टिप्स को अपनाकर आप मानसून में भी स्टाइलिश दिख सकती हैं और आरामदायक महसूस कर सकती हैं। इनसे आपका पूरा लुक निखर जाएगा और आप हर परिस्थिति में तैयार रहेंगी।