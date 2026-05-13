फल और सब्जियों में नुकसान पहुंचाने वाले रसायन मिले हैं? इन तरीकों से लगाएं पता

कई लोग फल और सब्जियों को अधिक सुंदर और ताजे दिखाने के लिए उनमें हानिकारक रसायन मिलाने की बात का जिक्र करते हैं। हालांकि, इस तरह की बातें सच हैं या नहीं, इसका पता लगाने के लिए लोग तरह-तरह के तरीके अपनाते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिनसे आप नकली और असली फल और सब्जियों में अंतर कर सकते हैं। इससे आप अपने परिवार को सुरक्षित और स्वस्थ रख सकते हैं।

संकेत फल और सब्जियों में जहर होने के संकेत अधिकांश फल और सब्जियों में रसायन मिलाने के बाद उनके रंग में निखार आ जाती है और वे दिखने में काफी चमकदार हो जाते हैं। इसके अलावा इनमें हानिकारक रसायन की मात्रा इतनी बढ़ा दी जाती है कि खाने के बाद मुंह में कड़वापन महसूस होने लगता है। साथ ही हानिकारक रसायनों से शरीर को कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है।

#1 पीलापन बढ़ सकता है अगर आप किसी फल या सब्जी के छिलके को खून से रंगे हुए देखें तो समझ जाइए कि उसमें रसायन मिलाया गया है। यह इसलिए है क्योंकि रसायन के कारण फल और सब्जियों के छिलके का रंग पीला हो जाता है और छिलके के अंदर से खून निकलता है। ऐसे फल और सब्जियों को खाने से शरीर में संक्रमण और अन्य कई बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए ऐसे फल और सब्जियों को खाने से बचना चाहिए।

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#2 स्वाद में बदलाव आ सकता है अगर आप किसी फल और सब्जियों का स्वाद कड़वा महसूस करें तो समझ जाइए कि उसमें रसायन मिलाया गया है। दरअसल, रसायन के कारण फल और सब्जियों में कड़वापन आ जाता है। ऐसे फल और सब्जियों को खाने से शरीर में संक्रमण और अन्य कई बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए ऐसे फल और सब्जियों को खाने से बचना चाहिए। इसी तरह के फल और सब्जियां कड़वे स्वाद की होती हैं।

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#3 असामान्य आकार अगर फल और सब्जियों का आकार अजीब है तो समझ जाइए कि उसमें रसायन मिलाया गया है। दरअसल, रसायन के कारण फल और सब्जियों में अजीब बदलाव हो जाता है। इसके अलावा रसायन के कारण फल और सब्जियों में कड़ापन आ जाता है। ऐसे फल और सब्जियों को खाने से शरीर में संक्रमण और अन्य कई बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए ऐसे फल और सब्जियों को खाने से बचना चाहिए।