घुंघराले या लहरदार बालों को सीधा करने के लिए अपनाएं ये तरीके

बालों को सीधा करने के लिए लोग कई तरह के महंगे और केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनसे बाल कमजोर हो सकते हैं। ऐसे में बेहतर रहेगा कि इनकी बजाय प्राकृतिक तरीकों से बालों को सीधा करने की कोशिश करें। आइए आज हम आपको बालों को प्राकृतिक रूप से सीधा करने के कुछ तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाने से आपको कुछ ही समय में मनचाहा परिणाम मिल सकता है।

#1 नारियल पानी और एलोवेरा का मिश्रण नारियल पानी और एलोवेरा जेल का मिश्रण बालों को सीधा करने में मदद कर सकता है। इसके लिए नारियल पानी और एलोवेरा जेल की बराबर मात्रा मिलाएं, फिर इस मिश्रण को पूरे सिर पर लगाकर 30 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद सिर को गुनगुने पानी से धो लें। यह बालों की देखभाल में फायदेमंद होता है।

#2 गर्म तेल की मालिश करें गर्म तेल की मालिश करने से बालों को प्राकृतिक रूप से सीधा करने में मदद मिल सकती है। इसके लिए सरसों, जैतून या नारियल के तेल को हल्का गर्म करके पूरे सिर पर लगाएं और कुछ मिनट तक मालिश करें। अब सिर को शॉवर कैप से ढक लें और 30 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद सिर को गुनगुने पानी से धो लें। यह बालों को मजबूत और स्वस्थ बनाता है।

#3 दूध और शहद का मिश्रण दूध और शहद का मिश्रण भी बालों को सीधा करने में मदद कर सकता है। इसके लिए दूध और शहद की बराबर मात्रा मिलाएं, फिर इस मिश्रण को पूरे सिर पर लगाकर 30 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद सिर को गुनगुने पानी से धो लें। इसके बाद सिर को शैंपू से साफ कर लें। यह बालों को मुलायम बनाता है।