ढीली पैंट्स को स्टाइलिश बनाने के लिए अपनाएं ये तरीके

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एक्सेसरीज का चयन समझदारी से करें

एक्सेसरीज का चयन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वे आपके पूरे पहनावे के साथ मेल खाएं। ढीली पैंट्स के साथ छोटी-छोटी एक्सेसरीज जैसे कि छोटे कान के झुमके या पतली चेन अच्छी लगती हैं। अगर आपका लुक ज्यादा बनावटी न लगे तो भारी एक्सेसरीज से बचें। इसके अलावा आप हल्के कंगन या अंगूठी भी पहन सकती हैं, जो आपके लुक को और भी खास बनाएगी। एक्सेसरीज का सही मेल आपके पूरे पहनावे को संतुलित बनाएगा।