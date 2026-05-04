गर्मियों के दौरान मेहमानों को ठंडक का अनुभव करा सकते हैं ये 5 तरीके

गर्मी का मौसम अपने साथ बहुत सारी परेशानियां लेकर आता है, जिनमें से एक है घर में आने वाले मेहमानों को गर्मी का असहनीय अनुभव, खासतौर से इस मौसम में जब बाहर का तापमान 40 डिग्री से ऊपर रहता है तो घर के अंदर रहना भी मुश्किल होता है। ऐसे में मेहमानों को गर्मी से बचाने के लिए आप कुछ उपाय अपना सकते हैं। आइए उन उपायों के बारे में जानते हैं।

#1 ठंडी और ताजा हवा के लिए खुली खिड़कियां और पंखे लगाएं गर्मियों के दौरान मेहमानों को ठंडक का अनुभव कराने के लिए सबसे पहले अपने घर की खिड़कियों को सुबह और शाम के समय खुला रखें ताकि ताजा हवा घर के अंदर आ सके। इसके अलावा घर के अंदर ज्यादा से ज्यादा पंखे लगाएं और उन्हें लगातार चलाएं। इससे भी घर में ठंडक का अहसास होगा। आप चाहें तो अपने घर में कूलर या एयर कंडीशनर लगाकर उसे भी चालू करके रख सकते हैं।

#2 घर में रखें हरे पौधे घर में हरे पौधे रखने से घर की गर्मी कम होती है और घर में ठंडक का अहसास होता है। इसके लिए आप अपने घर में छोटे-छोटे पौधे जैसे तुलसी, एलोवेरा, जेड प्लांट, मनी प्लांट आदि लगा सकते हैं। ऐसे पौधे घर की हवा को साफ करने के साथ-साथ घर की सजावट के लिए भी अच्छे होते हैं। इसके अलावा घर में कोई बड़ा पौधा लगाने से भी घर की गर्मी कम होगी।

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#3 ठंडे पेय पदार्थों का करें सेवन गर्मी के मौसम में मेहमानों के लिए ठंडा पेय पदार्थ परोसना भी अच्छा तरीका हो सकता है। इसके लिए आप मेहमानों को ताजे फलों का रस, नारियल पानी या फिर नींबू पानी परोस सकते हैं। ये पेय न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छे हैं। इसके अलावा आप चाहें तो मेहमानों को ठंडी सब्जियों का सूप भी परोस सकते हैं। यह सूप पाचन प्रक्रिया के लिए भी फायदेमंद है।

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