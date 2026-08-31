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बच्चों की डाइट में प्रोटीन शामिल करने के लिए अपनाएं ये तरीके, रहेंगे सेहतमंद
बच्चों के आहार में प्रोटीन शामिल करना

बच्चों की डाइट में प्रोटीन शामिल करने के लिए अपनाएं ये तरीके, रहेंगे सेहतमंद

लेखन सयाली
Aug 31, 2026
03:55 pm
क्या है खबर?

बच्चों के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी होता है। यह उनके शरीर और दिमाग के विकास में अहम भूमिका निभाता है। प्रोटीन से भरपूर डाइट बच्चों की मांसपेशियों को मजबूत बनाती है और उनकी बीमारियों से लड़ने की ताकत को भी बढ़ाती है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने बच्चे के खाने में प्रोटीन जोड़ सकते हैं। इन तरीकों से न केवल आपका बच्चा सेहतमंद रहेगा, बल्कि उसका विकास भी अच्छा होगा।

#1

दूध और डेयरी उत्पादों का सेवन बढ़ाएं

दूध और डेयरी उत्पाद प्रोटीन का बढ़िया स्रोत होते हैं। बच्चों को रोजाना एक गिलास दूध पिलाने की आदत डालें।

इसके अलावा दही और पनीर जैसे डेयरी उत्पाद भी उनके खाने में शामिल करें। ये न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि इनमें हड्डियों के लिए जरूरी तत्व भी होते हैं।

अगर आपका बच्चा दूध नहीं पीता तो उसे मिल्क शेक या स्मूदी के रूप में पेश करें, जिससे वह आसानी से दूध और अन्य पोषक तत्व ले सके।

#2

दालें और फलियों को शामिल करें

दालें और फलियां प्रोटीन का एक अहम स्रोत मानी जाती हैं, जो शाकाहारी बच्चों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होती हैं। इनका उपयोग करके आप सूप, सलाद या फिर सब्जी जैसे कई प्रकार के व्यंजन बना सकते हैं।

इनका सेवन करने से बच्चे को भरपूर प्रोटीन मिल सकता है और उनकी ऊर्जा भी बढ़ सकती है। दालें और फलियों में मौजूद अन्य पोषक तत्व भी बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं।

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#3

सूखे मेवे और बीजों को दें प्राथमिकता

सूखे मेवे और बीजों में भी प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इन्हें बच्चों के खाने में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है।

बादाम, अखरोट और काजू आदि न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि इनमें स्वस्थ वसा भी होती है, जो बच्चे के दिमाग के विकास के लिए जरूरी होती है।

इसके अलावा चिया बीज और अलसी के बीज जैसे बीजों का उपयोग करके आप स्मूदी या फिर दही में मिला सकते हैं, जिससे बच्चे को प्रोटीन मिलता रहेगा।

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#4

सोयाबीन जैसे विकल्प भी हैं उपयोगी

सोयाबीन एक ऐसा विकल्प है, जो शाकाहारी बच्चों को भरपूर प्रोटीन दे सकता है। इसे कई प्रकार से पकाकर खाया जा सकता है, जैसे टोफू और सोया चंक्स आदि।

आप इसे उनकी रोजाना के पसंदीदा व्यंजनों में मिला सकते हैं या इससे बनने वाला दूध भी पीने को दे सकते हैं। इन सभी तरीकों से आप आसानी से अपने बच्चे को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन दे सकते हैं, जिससे उसका संपूर्ण विकास हो सकेगा।

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