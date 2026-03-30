शरीर में लचीलापन बढ़ाने के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके

शारीरिक लचीलापन शरीर की मांसपेशियों और जोड़ों की उस क्षमता को कहा जाता है, जिससे शरीर आसानी से खुद को स्ट्रेच करने या मोड़ने जैसी गतिविधियों को बिना किसी परेशानी के कर पाता है। लचीलापन बढ़ाने के लिए नियमित स्ट्रेचिंग और कुछ व्यायाम करना जरूरी है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी स्ट्रेचिंग और व्यायाम के बारे में बताते हैं, जिन्हें रोजाना 10-15 मिनट करने से आपका शरीर लचीला बन सकता है।

#1 रोजाना करें थोड़ा-बहुत योग योग से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि यह शरीर के लचीलेपन को भी बढ़ा सकता है। भुजंगासन, त्रिकोणासन, वृक्षासन और धनुरासन जैसे योगासनों का नियमित अभ्यास करने से शरीर की मांसपेशियां और जोड़ लचीले बन सकते हैं। इसके अलावा ये योगासन शरीर की संतुलन शक्ति और सहनशक्ति को भी सुधार सकते हैं। इसके लिए रोजाना सुबह खाली पेट योग करने की आदत डालें। योगाभ्यास से जुड़ी बातें जानना फायदेमंद हो सकता है।

#2 स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें शरीर के लचीलेपन को बढ़ाने के लिए हर दिन कुछ मिनट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना भी फायदेमंद है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से मांसपेशियों में खून का दौरा बढ़ता है, जिससे वे अधिक लचीली बनती हैं। इसके लिए गर्दन, कंधे, पीठ, हाथ-पैर और कमर की हल्की-फुल्की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप जांघ की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। शरीर की अलग-अलग जगहों को स्ट्रेच के लिए व्यायाम करना फायदेमंद होता है।

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#3 रोजाना कुछ मिनट दौड़ें अगर आप रोजाना सुबह या शाम 10-15 मिनट के लिए दौड़ते हैं तो इससे भी आपके शरीर के लचीलापन पर अच्छा असर पड़ सकता है। दौड़ने से शरीर में खिंचाव पैदा होता है, जिससे शरीर की मांसपेशियां और जोड़ लचीले बन सकते हैं। इसके अलावा दौड़ने से शरीर में खून का दौरा बढ़ता है, जिससे शरीर की मांसपेशियां और जोड़ अधिक सक्रिय और लचीले बन सकते हैं।

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#4 तैराकी करें तैराकी भी एक अच्छा व्यायाम है, जो शरीर के सभी हिस्सों को खींचता है। तैराकी करने से शरीर में लचीलापन बढ़ता है और यह मांसपेशियों के खिंचाव को कम करता है। इसके अलावा तैराकी करने से शरीर में खून का दौरा भी बेहतर होता है। अगर आपको तैराकी नहीं आती है तो आप पानी में थोड़ा-बहुत समय बिताकर भी इसके फायदे पा सकते हैं।