ब्लड सर्कुलेशन को सुधारने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, स्वास्थ्य पर होगा सकारात्मक प्रभाव

ब्लड सर्कुलेशन का अर्थ है कि कैसे खून पूरे शरीर में बहता है। सही और अच्छा ब्लड सर्कुलेशन शरीर के हर हिस्से को पोषण प्रदान करने में मदद करता है। इसके अलावा इससे दिल को स्वस्थ रखने में भी मदद मिलती है। हालांकि, गलत खान-पान और अन्य कई कारणों से ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित हो सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर ब्लड सर्कुलेशन को सुधारने में मदद मिल सकती है।

#1 रोजाना दिल को मजबूत करने वाली एक्सरसाइज करें रोजाना दिल को मजबूत करने वाली एक्सरसाइज करने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो सकता है। इसके लिए आप टहलना, दौड़ना, साइकिल चलाना या तैराकी जैसी गतिविधियों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। इन एक्सरसाइज से दिल की धड़कनें बढ़ती हैं और खून का प्रवाह बेहतर होता है। इससे शरीर के सभी अंगों तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन युक्त खून पहुंचता है, जिससे आपकी सेहत में सुधार होता है। इसके अलावा इनसे शरीर की ऊर्जा भी बढ़ती है।

#2 मालिश करवाएं मालिश करवाने से भी ब्लड सर्कुलेशन को सुधारने में मदद मिल सकती है। मालिश से त्वचा पर दबाव पड़ता है, जिससे खून की नलिकाएं खुलती हैं और खून का प्रवाह बेहतर होता है। आप चाहें तो इसके लिए खास तेलों का उपयोग भी कर सकते हैं। इनमें से कई तेलों में ऐसे तत्व होते हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन को सुधारने में मदद करते हैं। नियमित मालिश से आपकी त्वचा भी निखरती है और तनाव भी कम होता है।

Advertisement

#3 गर्म पानी से नहाएं गर्म पानी से नहाने से शरीर की मांसपेशियां आराम महसूस करती हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। इसके लिए आप गर्म पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक या अदरक पाउडर मिला सकते हैं। यह मिश्रण त्वचा के लिए फायदेमंद होता है और थकान मिटाने में भी मदद करता है। इसके अलावा सेंधा नमक में मौजूद खनिज तत्व त्वचा को पोषण देते हैं और रक्त संचार को सुधारते हैं।

Advertisement

#4 खाने में शामिल करें मसाले कुछ मसाले जैसे अदरक, लहसुन, दालचीनी आदि प्राकृतिक रूप से ब्लड सर्कुलेशन को सुधारने वाले होते हैं। इन मसालों का सेवन करने से खून की नलिकाएं खुलती हैं और खून का प्रवाह बेहतर होता है। आप इन मसालों का इस्तेमाल अपने खाने में कर सकते हैं या फिर इन्हें चाय में डालकर पी सकते हैं। इससे न केवल आपका ब्लड सर्कुलेशन सुधर सकता है बल्कि आपकी पाचन क्रिया भी मजबूत होती है।