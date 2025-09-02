ओवन की सफाई के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, जल्द दिखेगा असर

ओवन की सफाई करना एक जरूरी काम है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। इससे न केवल ओवन की उम्र बढ़ती है, बल्कि खाना भी स्वादिष्ट बनता है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीकों के बारे में बताएंगे, जिनसे आप अपने ओवन को साफ और चमकदार बना सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप अपने ओवन को लंबे समय तक नया जैसा बना सकते हैं।

#1 सिरका और पानी का घोल बनाएं ओवन की सफाई के लिए सबसे पहले एक घोल तैयार करें। इसके लिए एक कप सिरका और एक कप पानी लें और उन्हें एक साथ मिलाएं। इस घोल को एक स्प्रे बोतल में भर लें। अब इस घोल को ओवन के अंदर अच्छे से छिड़कें, खासकर उन हिस्सों पर जहां चिपचिपा दाग लगे हों। सिरका और पानी का घोल दागों को ढीला कर देगा, जिससे उन्हें साफ करना आसान हो जाएगा।

#2 बेकिंग सोडा का करें इस्तेमाल बेकिंग सोडा एक बेहतरीन सफाई का साधन है, जो गंदगी और चिकनाई को हटाने में मदद करता है। इसके लिए सबसे पहले ओवन को खोलें और उसमें बेकिंग सोडा को छिड़क दें। अब इसे कम से कम 15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें ताकि यह दागों पर अच्छे से काम कर सके। इसके बाद एक गीले कपड़े से ओवन को पोंछें ताकि बेकिंग सोडा की सारी गंदगी साफ हो जाए।

#3 नींबू का रस भी है प्रभावी नींबू का रस न केवल खुशबू देता है, बल्कि इसमें मौजूद खट्टापन भी दागों को ढीला करने में मदद करता है। इसके लिए एक नींबू काटकर उसके रस को ओवन की सतह पर लगाएं और कुछ देर के लिए छोड़ दें, फिर एक गीले कपड़े से पोंछ लें। इससे न केवल ओवन की सफाई होगी बल्कि उसमें एक ताजगी भरी खुशबू भी आएगी, जो आपके खाने को और भी स्वादिष्ट बनाएगी।

#4 गर्म पानी का करें उपयोग गर्म पानी हमेशा से ही सफाई के लिए उपयोगी माना गया है। इसके लिए एक बर्तन में गर्म पानी लें और उसमें कुछ बूंदे बर्तन धोने का लिक्विड मिलाएं। अब इस घोल को एक स्पंज या कपड़े से ओवन की अंदरूनी सतह पर रगड़ें। इससे सारी गंदगी आसानी से निकल जाएगी और आपका ओवन चमक उठेगा। ध्यान रखें कि पानी बहुत गर्म न हो ताकि ओवन को कोई नुकसान न पहुंचे।