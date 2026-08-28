मानसून के दौरान इनडोर पौधों की देखभाल के लिए अपनाएं ये तरीके

मानसून के दौरान ज्यादा नमी के कारण गमलों में अतिरिक्त पानी जमा हो सकता है, जो कि पौधों के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आपके गमले वाले पौधों का अतिरिक्त पानी बाहर निकल सके।

इसके लिए गमले के नीचे छेद होना जरूरी है ताकि पानी आसानी से बाहर निकल सके।

इसके अलावा आप पौधों के नीचे एक प्लेट रख सकते हैं, जिससे अतिरिक्त पानी इकट्ठा हो जाएगा और पौधों को नुकसान नहीं होगा।