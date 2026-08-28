मानसून के दौरान इनडोर पौधों की देखभाल के लिए अपनाएं ये तरीके
क्या है खबर?
मानसून के समय बारिश की वजह से घर के अंदर की नमी बढ़ जाती है, जो कई पौधों के लिए फायदेमंद होती है। हालांकि, ज्यादा नमी पौधों को सड़ने का कारण भी बन सकती है। इसलिए उन्हें सही तरीके से देखभाल करना जरूरी है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे तरीके, जिनसे आप मानसून के दौरान अपने इनडोर पौधों का बेहतर ख्याल रख सकते हैं।
#1
पानी देने का रखें ध्यान
मानसून में ज्यादा नमी के कारण पौधों की जड़ों में पानी रुक सकता है, जिससे वे सड़ सकते हैं। इसलिए पौधों को पानी देने से पहले मिट्टी की नमी को जांच लें।
इसके लिए अपनी उंगली को पौधे की मिट्टी में डालें। अगर मिट्टी गीली लगे तो पौधे को पानी देने की जरूरत नहीं है।
इसके साथ ही बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए गमलों के नीचे एक बर्तन रखें।
#2
अच्छी तरह से करें छंटाई
मानसून के दौरान पौधों की पत्तियों पर फफूंद लगने की संभावना ज्यादा होती है और इससे पौधे की बढ़त पर असर पड़ सकता है। इससे बचने के लिए पौधों की पत्तियों को अच्छे से छांटे।
अगर पौधों की पत्तियां सूखी या मुरझाई हुई दिखें तो उन्हें हटा दें। इससे पौधे को नई और स्वस्थ पत्तियां उगाने में मदद मिलेगी और वह ज्यादा मजबूत बनेगा।
#3
कीटों के लिए जांचें
मानसून का मौसम कीटों के लिए सही होता है और ये आपके पौधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए अपने पौधों की नियमित रूप से जांच करें।
कीड़े लगने पर नीम के तेल या साबुन के पानी का मिश्रण बनाकर छिड़काव करें। इससे कीड़े मर जाएंगे और पौधों को कोई नुकसान नहीं होगा।
इसके अलावा आप कीटों को दूर करने के लिए लहसुन के पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
#4
हवा का होना चाहिए सही प्रावधान
इनडोर पौधों के लिए ताजा हवा बहुत जरूरी है क्योंकि इससे वे स्वस्थ रहते हैं। पौधों को अच्छी हवा मिल सके,
इसके लिए उन्हें किसी ऐसे स्थान पर रखें, जहां उन्हें पर्याप्त हवा मिल सके।
इसके अलावा पौधों के बीच में थोड़ी दूरी रखें ताकि हवा आसानी से घूम सके। अगर आपके पौधे खिड़की के पास हैं तो उन्हें थोड़ी-थोड़ी देर पर खिड़की के पास रखकर उन्हें ताजा हवा जरूर दें।
#5
अतिरिक्त पानी निकालें
मानसून के दौरान ज्यादा नमी के कारण गमलों में अतिरिक्त पानी जमा हो सकता है, जो कि पौधों के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आपके गमले वाले पौधों का अतिरिक्त पानी बाहर निकल सके।
इसके लिए गमले के नीचे छेद होना जरूरी है ताकि पानी आसानी से बाहर निकल सके।
इसके अलावा आप पौधों के नीचे एक प्लेट रख सकते हैं, जिससे अतिरिक्त पानी इकट्ठा हो जाएगा और पौधों को नुकसान नहीं होगा।