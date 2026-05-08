मानसून के दौरान पर्दे और कालीन की देखभाल के लिए आजमाएं ये तरीके

मानसून के दौरान सबसे ज्यादा नमी रहती है, जो पर्दे और कालीन जैसे घरेलू सामानों को प्रभावित कर सकती है। ये घर की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं, लेकिन नमी के कारण इनमें फफूंदी या बदबू आ सकती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिनकी मदद से आप मानसून के दौरान अपने घर के पर्दे और कालीन को सुरक्षित और साफ रख सकते हैं और इनकी उम्र भी बढ़ा सकते हैं।

#1 पर्दों की फफूंदी हटाने का तरीका अगर आपके पर्दों में फफूंदी लग गई है तो उसे तुरंत हटाना जरूरी है। इसके लिए एक स्प्रे बोतल में सफेद सिरका और पानी मिलाकर छिड़काव करें। इसे 10-15 मिनट तक लगे रहने दें, फिर इन्हें हल्के गर्म पानी से धो लें। इसके बाद इन्हें हवा वाले खुले स्थान पर सुखाएं। इससे फफूंदी पूरी तरह से हट जाएगी और आपके पर्दे भी सुरक्षित रहेंगे।

#2 कालीन को साफ करने का तरीका मानसून के दौरान कालीन पर धूल-मिट्टी जम जाती है, जिससे उसकी चमक कम हो जाती है। इसे साफ करने के लिए एक बाल्टी गर्म पानी में थोड़ा साबुन मिलाएं, फिर एक साफ कपड़े को इस मिश्रण में भिगोकर कालीन पर रगड़ें। इसके बाद एक सूखे कपड़े से कालीन को पोंछ लें। इससे कालीन की सारी धूल-मिट्टी हट जाएगी और वह पहले जैसा चमक उठेगा। ध्यान रखें कि कालीन को साफ करते समय ज्यादा जोर न लगाएं।

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#3 पर्दों को सुखाने का तरीका पर्दों को धोने के बाद उन्हें सही तरीके से सुखाना बहुत जरूरी है। इसके लिए पर्दों को धोने के बाद उन्हें छाया में सुखाएं ताकि धूप की तेज किरणें उनके रंग को फीका न करें। आप चाहें तो पर्दों को टांगने के बाद हल्के गीले अवस्था में ही छोड़ सकते हैं, फिर जब ये थोड़े सूख जाएं तो इन्हें हल्के हाथों से प्रेस करें ताकि कोई शिकन न रहे। इसके बाद इन्हें पूरी तरह सूखने दें।

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