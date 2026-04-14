आईलाइनर लगाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, मिलेगा बेहतरीन लुक

आंखों का मेकअप करने में आईलाइनर का खास महत्व होता है। सही तरीके से आईलाइनर लगाने पर आपकी आंखें और भी खूबसूरत लग सकती हैं। हालांकि, कई महिलाएं आईलाइनर लगाते समय कुछ गलतियां कर बैठती हैं, जिससे उनका लुक बिगड़ सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी सुझाव देंगे, जिनसे आप अपने आईलाइनर को बेहतर बना सकती हैं और अपने लुक को और भी खास बना सकती हैं।

#1 सही आईलाइनर का चयन करें आईलाइनर चुनते समय उसकी गुणवत्ता पर ध्यान दें। बाजार में कई प्रकार के आईलाइनर उपलब्ध होते हैं, जैसे कि काजल, जेल आईलाइनर और लिक्विड आईलाइनर। काजल आईलाइनर भारतीय त्वचा के लिए अच्छा माना जाता है क्योंकि यह लंबे समय तक टिकता है और आंखों में जलन नहीं करता। जेल आईलाइनर भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है क्योंकि यह आसानी से लग जाता है और दिनभर कायम रहता है। लिक्विड आईलाइनर का उपयोग सावधानी से करें।

#2 आंखों के आकार को समझें आईलाइनर लगाते समय अपने आंखों के आकार को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपकी आंखें छोटी हैं तो उन्हें बड़ा दिखाने के लिए पलक के किनारे से शुरू करते हुए बाहरी कोने तक पतली लाइन बनाएं, वहीं अगर आपकी आंखें बड़ी हैं तो उन्हें और भी आकर्षक बनाने के लिए पलक के किनारे पर मोटी लाइन बनाएं, जिससे आपकी आंखें और भी खूबसूरत लगेंगी। इस तरह आप अपने आईलाइनर को सही तरीके से लगा सकती हैं।

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#3 हाथों की स्थिरता बनाए रखें आईलाइनर लगाते समय हाथों की स्थिरता बहुत अहम होती है। अगर आपका हाथ कांप रहा होगा तो आईलाइनर सही तरीके से नहीं लगेगा। इसके लिए सबसे पहले अपनी कोहनी को किसी सपोर्ट पर रखें ताकि आपका हाथ स्थिर रहे। इसके बाद धीरे-धीरे और सावधानीपूर्वक आईलाइनर लगाएं। अगर फिर भी हाथ से गलती हो जाए तो उसे तुरंत ठीक करने की कोशिश करें। इससे आपका लुक बेहतरीन बना रहेगा और आप आईलाइनर लगाने में माहिर हो जाएंगी।

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#4 आंखों की सफाई पर ध्यान दें आईलाइनर लगाने से पहले अपनी आंखों को अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए ताकि किसी भी तरह की गंदगी या तेल आईलाइनर पर न लगे। इसके लिए आप हल्के गुनगुने पानी या आंखों के मेकअप हटाने वाले उत्पाद का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद सूखे कपड़े से पलकें पोंछ लें। इससे आईलाइनर लगाने के लिए आपकी आंखें पूरी तरह तैयार हो जाएंगी और आईलाइनर लंबे समय तक टिका रहेगा। इससे आपका लुक और भी निखर जाएगा।