प्रोटीन से भरपूर होती है चना दाल, इन 5 व्यंजनों के जरिए करें डाइट में शामिल

प्रोटीन से भरपूर चना दाल खाने के कई फायदे हो सकते हैं। यह शरीर को ऊर्जा देने के साथ-साथ मांसपेशियों की मरम्मत और विकास में मदद कर सकती है। इसके अलावा यह पाचन तंत्र को भी दुरुस्त रखती है। आइए आज हम आपको चना दाल को रोजाना की डाइट में शामिल करने के कुछ आसान और स्वादिष्ट तरीके बताते हैं, जिन्हें घर पर बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है।

#1 चना दाल का हलवा हलवा तो आपने कई तरह का खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी चना दाल का हलवा खाया है? इसे बनाने के लिए सबसे पहले चना दाल को पीस लें और उसे घी में भूनें। अब इसमें दूध, चीनी और इलायची पाउडर डालकर पकाएं। जब दूध पूरी तरह से सूख जाए तो इसे घी में सुनहरा होने तक भूनें। अंत में सूखे मेवे डालकर इसे गर्मागर्म परोसें।

#2 चना दाल की टिक्की अगर आप शाम के नाश्ते में कुछ नया आजमाना चाहते हैं तो चना दाल की टिक्की एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले चना दाल को रातभर पानी में भिगो दें, फिर इसे पीसकर इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर मिलाएं। अब इस मिश्रण की छोटी-छोटी टिक्कियां बनाकर तेल में तल लें और इसे चटनी के साथ गर्मागर्म परोसें। यह टिक्की न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद भी है।

#3 चना दाल का ढोकला ढोकला एक प्रसिद्ध गुजराती नाश्ता है, जिसे आप चना दाल से भी बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले चना दाल को रातभर पानी में भिगो दें, फिर इसे पीसकर घोल तैयार करें। अब इस घोल में नमक, हल्दी मिलाकर भाप में पकाएं। जब ढोकला तैयार हो जाए तो उसमें तड़का लगाएं, जिसमें सरसों के दाने, करी पत्ता, हरी मिर्च आदि शामिल हों। इसके बाद इसे काटकर गर्मागर्म परोसें।

#4 चना दाल की पकोड़ी पकोड़ी तो आपने कई बार खाई होंगी, लेकिन क्या आपने कभी चना दाल की पकोड़ी आजमाई हैं? इसे बनाने के लिए सबसे पहले चना दाल को रातभर पानी में भिगो दें। अब उसे पीसकर उसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च आदि मिलाकर छोटे-छोटे टुकड़े बना लें। अब इन टुकड़ों को गर्म तेल में सुनहरा होने तक तल लें। इन पकोड़ियों को हरी चटनी या इमली की चटनी के साथ गर्मागर्म परोसें।