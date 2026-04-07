तरबूज से बनाकर पिएं ये 5 स्वादिष्ट पेय, आसान है रेसिपी

तरबूज एक ऐसा फल है, जो न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। इसमें विटामिन-C, विटामिन-A और पोटेशियम जैसे जरूरी तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। इस लेख में हम आपको तरबूज से बनने वाले कुछ पेयों की विधि बताएंगे, जिन्हें आप गर्मियों में आसानी से बना सकते हैं और अपने परिवार के साथ मजा ले सकते हैं। इन पेयों का सेवन आपके शरीर को तरोताजा और हाइड्रेट रखेगा।

#1 तरबूज और पुदीने का शरबत तरबूज और पुदीने का शरबत एक बेहतरीन पेय है, जो आपको गर्मियों में ठंडक पहुंचा सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले तरबूज के टुकड़ों को पीस लें, फिर इसमें पुदीने की पत्तियां डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण को छानकर एक गिलास में डालें और ऊपर से नींबू का रस डालें। इसे बर्फ के टुकड़ों के साथ परोसें। यह पेय न केवल ताजगी देगा, बल्कि पाचन को भी सुधार सकता है।

#2 तरबूज और नींबू का पंच तरबूज और नींबू का पंच एक मजेदार पेय है, जिसे आप अपने किसी भी समारोह या पार्टी में बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तरबूज के टुकड़ों को पीस लें, फिर इस रस को एक बड़े गिलास में डालें और उसमें नींबू का रस मिलाएं। अब इसमें सोडा या फिजी पानी डालें और बर्फ के टुकड़े डालकर परोसें। इस पेय का स्वाद आपकी पार्टी को और भी मजेदार बना देगा।

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#3 तरबूज और नारियल पानी का मिश्रण तरबूज और नारियल पानी का मिश्रण एक सेहतमंद पेय है, जिसे आप रोजाना पी सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तरबूज के टुकड़ों को पीस लें, फिर इस रस को एक बड़े गिलास में डालें और उसमें ताजे नारियल पानी मिलाएं। अब इसमें शहद या चीनी डालकर अच्छे से मिलाएं। यह पेय न केवल आपको ताजगी देगा बल्कि आपकी त्वचा को भी निखारेगा और शरीर को हाइड्रेट रखेगा।

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#4 तरबूज और तुलसी का कूलर तरबूज और तुलसी का कूलर एक अनोखा पेय है, जो आपके किसी भी खास मौके पर चार चांद लगा सकता है। इसके लिए सबसे पहले तरबूज के टुकड़ों को पीस लें, फिर इस रस को एक बड़े गिलास में डालें और उसमें ताजे तुलसी के पत्तियां मिलाएं। अब इसमें शहद या चीनी डालकर अच्छे से मिलाएं। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है और आपको गर्मियों की उमस से राहत दिलाएगा।