पानी बनाम दूध आधारित टोनर

पानी आधारित बनाम दूध आधारित टोनर: कौन-सा विकल्प है किस तरह की त्वचा के लिए सही?

लेखन सयाली 04:02 pm Jul 07, 202604:02 pm

क्या है खबर?

टोनर त्वचा की देखभाल का एक जरूरी उत्पाद है, जो चेहरे की सफाई के बाद त्वचा को ताजगी और नमी देने में मदद करता है। बाजार में कई तरह के टोनर मिलते हैं, जिनमें से पानी आधारित और दूध आधारित टोनर सबसे ज्यादा चर्चित हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इन दोनों में से किसका उपयोग किसे करना चाहिए? आइए जानते हैं कि पानी आधारित टोनर और दूध आधारित टोनर में से किसका चयन बेहतर होता है।