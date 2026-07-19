ठंडे पानी से चेहरा धोने के फायदे

ठंडे पानी से चेहरा धोने से मिल सकते हैं ये 5 फायदे

लेखन अंजली 05:22 pm Jul 19, 202605:22 pm

क्या है खबर?

अक्सर लोग यह सोचते हैं कि चेहरे को धोने के लिए गर्म पानी इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इससे त्वचा की गंदगी आसानी से निकल जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। चेहरे को हमेशा ठंडे पानी से धोना चाहिए क्योंकि इससे त्वचा को कई फायदे मिल सकते हैं। ठंडे पानी से चेहरा धोने से न केवल त्वचा को ताजगी मिलती है, बल्कि यह रोमछिद्रों को भी बंद कर देता है। आइए ठंडे पानी से चेहरा धोने के फायदे जानते हैं।