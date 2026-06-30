ज्यादा चेहरा धोने के संकेत

क्या आप अपने चेहरे को ज्यादा धोते हैं? इन संकेतों को न करें नजरअंदाज

लेखन अंजली 06:48 pm Jun 30, 202606:48 pm

क्या है खबर?

चेहरे की सफाई के लिए कई लोग दिन में 3 से 4 बार चेहरे को धोते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ज्यादा बार चेहरा धोना भी नुकसानदायक हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादा बार चेहरा धोने से त्वचा के प्राकृतिक तेल कम होने लगते हैं और त्वचा सूखी हो सकती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताते हैं, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि आप ज्यादा चेहरा धो रहे हैं।