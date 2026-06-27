क्या बर्तन धोने के लिए हाथ से बेहतर है डिशवॉशर? जानिए इसकी सच्चाई
क्या है खबर?
आजकल बर्तन धोने के लिए डिशवॉशर का चलन काफी बढ़ गया है। यह मशीन बर्तनों को साफ करने में मदद करती है और समय बचाती है। हालांकि, क्या यह सच में हाथ से बर्तन धोने से बेहतर है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कई बातों पर ध्यान देना होगा, जैसे कि सफाई, पानी की खपत, समय और ऊर्जा की बचत आदि। आइए जानते हैं कि क्या वाकई डिशवॉशर बर्तन धोने का सबसे अच्छा तरीका है।
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सफाई का स्तर
डिशवॉशर बर्तनों को गर्म पानी से धोता है, जिससे कीटाणु मर जाते हैं और बर्तन साफ हो जाते हैं। यह तरीका हाथ से धोने की तुलना में ज्यादा असरदार होता है। खासकर जब बात गंदे बर्तनों की हो, जिनमें चर्बी या खाने के कण चिपके होते हैं। डिशवॉशर में इस्तेमाल होने वाले खास साबुन भी सफाई में मदद करते हैं। इसके अलावा डिशवॉशर में पानी का दबाव भी बहुत ज्यादा होता है, जो बर्तनों को अच्छे से साफ करता है।
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पानी की खपत
डिशवॉशर का इस्तेमाल करने से पानी की खपत कम होती है। एक बार में डिशवॉशर में 12-15 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है, जबकि हाथ से धोते समय 30-40 लीटर पानी लग सकता है। यह खासतौर से तब फायदेमंद होता है जब पानी की कमी हो रही हो या इसे बचाने की जरूरत हो। इससे आप पर्यावरण की भी मदद कर सकते हैं और पानी की बर्बादी से बच सकते हैं।
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समय की बचत
डिशवॉशर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह समय बचाता है। हाथ से बर्तन धोने में काफी समय लगता है, लेकिन डिशवॉशर में सिर्फ बर्तनों को रखना और मशीन चालू करना होता है। इसके बाद आप अन्य काम कर सकते हैं। इससे आपका समय बचता है और आप दूसरे जरूरी कामों के लिए भी समय निकाल सकते हैं। खासकर व्यस्त दिनचर्या वाले लोगों के लिए यह बहुत उपयोगी हो सकता है।
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ऊर्जा की बचत
डिशवॉशर में नई तकनीक का इस्तेमाल होता है, जो बिजली की खपत कम करती है। आजकल के डिशवॉशर बिजली बचाने वाले होते हैं, जिससे वे कम बिजली का उपयोग करते हैं। इसके अलावा डिशवॉशर में गर्म पानी इस्तेमाल होता है, जो हाथ से धोने की तुलना में कम ऊर्जा लेता है। इससे बिजली के बिल में भी कमी आती है। इस प्रकार डिशवॉशर का उपयोग करना न केवल सुविधाजनक है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी अच्छा है।
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हाथ से धोने के फायदे
हाथ से बर्तन धोने के भी अपने कई फायदे होते हैं, जैसे कि आप हर बर्तन को ध्यान से देखकर साफ कर पाते हैं और कभी-कभी गंदे हिस्से को दोबारा साफ करके बर्तन पूरी तरह चमका पाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग मानते हैं कि हाथ से धोने वाले बर्तन ज्यादा चमकदार होते हैं। हालांकि, वैज्ञानिक रूप से यह साबित नहीं हुआ है कि हाथ से धोने वाले बर्तनों में कोई खास फर्क पड़ता है।