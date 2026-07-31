बदलते मौसम में गर्मा-गर्म शीरे का लें आनंद, जानिए इसे बनाने का आसान तरीका

अब एक कढ़ाई में घी गर्म करें और उसमें भरी हुई सूजी को सुनहरा भूरा होने तक भूनें। सूजी को लगातार चलाते रहें, ताकि वह जल न जाए।

सूजी अच्छी तरह से भुन जाए तो उसे एक प्लेट में निकाल लें। इसके बाद भुनी हुई सूजी को दूध वाले मिश्रण में डालकर अच्छी तरह मिलाएं।

अब मिश्रण को मध्यम आंच पर पकाएं और लगातार चलाते रहें, ताकि वह चिपके नहीं। जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो गैस बंद कर दें।