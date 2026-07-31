बदलते मौसम में गर्मा-गर्म शीरे का लें आनंद, जानिए इसे बनाने का आसान तरीका
क्या है खबर?
शीरा एक पारंपरिक भारतीय मिठाई है, जो खासतौर से महाराष्ट्र में बहुत पसंद की जाती है। यह मिठाई सूजी, दूध और चीनी से तैयार की जाती है और इसे घी में भूनकर बनाया जाता है। शीरा को खास मौकों पर बनाया जाता है, लेकिन इसे किसी भी समय खाया जा सकता है। यह मिठाई न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें पोषक तत्व भी भरपूर मात्रा में होते हैं। आइए इसकी रेसिपी जानते हैं।
सामग्रियां
शीरा बनाने के लिए जरूरी चीजें
शीरा बनाने के लिए आपको एक कप सूजी, डेढ़ कप दूध, आधा कप चीनी, आधा कप घी, एक चौथाई छोटा चम्मच इलायची पाउडर, बारीक कटे हुए बादाम, पिस्ता और काजू (सजावट के लिए), थोड़ी-सी किशमिश और एक छोटा चम्मच केसर (वैकल्पिक) की जरूरत पड़ेगी।
अगर आप चाहें तो इसमें कोई फ्लेवर या फिर किसी अन्य तरह के मिठास वाले पदार्थ भी शामिल कर सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाएगा।
#1
सबसे पहले दूध को करें गर्म
सबसे पहले एक पैन में दूध को मध्यम आंच पर गर्म करें। जब दूध में उबाल आ जाए तो उसमें चीनी डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
चीनी पूरी तरह घुल जाने तक मिश्रण को चलाते रहें। इसके बाद पैन को ढककर मिश्रण को 5 मिनट तक पकने दें।
इससे चीनी अच्छी तरह से घुल जाएगी और मिठाई को एकसार बनाने में मदद मिलेगी। अब मिश्रण में सूजी डालकर अच्छी तरह मिलाएं और फिर से ढककर 2 मिनट तक पकाएं।
#2
घी में भूनें सूजी
अब एक कढ़ाई में घी गर्म करें और उसमें भरी हुई सूजी को सुनहरा भूरा होने तक भूनें। सूजी को लगातार चलाते रहें, ताकि वह जल न जाए।
सूजी अच्छी तरह से भुन जाए तो उसे एक प्लेट में निकाल लें। इसके बाद भुनी हुई सूजी को दूध वाले मिश्रण में डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
अब मिश्रण को मध्यम आंच पर पकाएं और लगातार चलाते रहें, ताकि वह चिपके नहीं। जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो गैस बंद कर दें।
#3
इलायची पाउडर मिलाएं
अब मिश्रण में इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं और फिर से ढककर 5 मिनट तक पकने दें। इससे इलायची का स्वाद मिठाई में अच्छी तरह मिल जाएगा।
इसके बाद गैस बंद कर दें और मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दें। जब मिश्रण ठंडा हो जाए तो उसे कटे हुए बादाम, पिस्ता और काजू से सजाकर परोसें।
आप चाहें तो इस पर केसर भी डाल सकते हैं, ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए।