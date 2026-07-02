मानसून के दौरान रहना चाहते हैं स्वस्थ? इन 5 बातों का रखें खास ध्यान
क्या है खबर?
मानसून का आगाज हो चुका है, लेकिन हर साल की तरह इस बार भी उमस और बारिश के कारण काफी ज्यादा नमी आ गई है। इस वजह से कई लोग कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली और संक्रमण के कारण बीमार हो रहे हैं। हालांकि, कुछ आसान और प्रभावी तरीके अपनाकर बीमारियों से सुरक्षित रह सकते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसी बातों के बारे में बताते हैं, जिनका मानसून के दौरान खास ध्यान रखना चाहिए।
#1
रोजाना करें व्यायाम
मानसून में रोजाना व्यायाम करना बहुत जरूरी है क्योंकि यह हमारे शरीर को सही स्थिति में बनाए रखता है। यह शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है और शरीर के तापमान को संतुलित करता है, जिससे बीमार होने की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा व्यायाम शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में भी मदद करता है। इस मौसम में घर पर ही सरल व्यायाम करें जिससे शरीर सक्रिय बना रहे।
#2
खान-पान का रखें ध्यान
मानसून में खाने-पीने का ध्यान रखना बेहद जरूरी है क्योंकि इस दौरान पेट की समस्याएं और संक्रमण होने की संभावना अधिक होती है। बेहतर होगा कि आप ताजे फल और सब्जियां खाएं और घर का बना खाना खाएं। इसके अलावा खाने से पहले और बाद में हाथ धोएं। साथ ही खुली और अस्वच्छ चीजों को खाने से बचें। यह सुनिश्चित करें कि आप जो भी खा रहे हैं वह साफ और सुरक्षित हो।
#3
पर्याप्त पानी पिएं
मानसून में शरीर में पानी की मात्रा बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए दिनभर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना सुनिश्चित करें। पानी के अलावा आप नारियल पानी, छाछ और ताजे फलों का रस भी पी सकते हैं। इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होगी और शरीर से हानिकारक तत्व भी बाहर निकल जाएंगे। कोशिश करें कि आप दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी जरूर पिएं।
#4
साफ-सफाई पर दें खास ध्यान
मानसून में संक्रमण और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए इस मौसम में साफ-सफाई का खास ध्यान रखना जरूरी है। अपने आस-पास के माहौल को साफ रखें और घर के बाथरूम समेत रसोई की नियमित सफाई करें। इसके अलावा खुद की सफाई के लिए भी रोजाना नहाएं और साफ कपड़े पहनें। साथ ही अपने हाथों को समय-समय पर साबुन से धोते रहें। यह सुनिश्चित करें कि आपका घर और आसपास का क्षेत्र स्वच्छ और सुरक्षित हो।
#5
मानसून में होने वाली आम बीमारियों के लक्षण और इलाज
मानसून के दौरान फ्लू, डेंगू, मलेरिया, पीलिया, टायफाइड और अन्य बीमारियां आम हैं। इनमें से कुछ बीमारियां मच्छरों के काटने, दूषित पानी और अस्वच्छ वातावरण के कारण होती हैं, जबकि कुछ का कारण वायरस होते हैं। हालांकि, अगर आपको बुखार, सिरदर्द, उल्टी, पेट दर्द, मांसपेशियों में दर्द, चक्कर आना या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।