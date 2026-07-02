मानसून के दौरान ऐसे रहें स्वस्थ

मानसून के दौरान रहना चाहते हैं स्वस्थ? इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

लेखन अंजली 04:19 pm Jul 02, 202604:19 pm

क्या है खबर?

मानसून का आगाज हो चुका है, लेकिन हर साल की तरह इस बार भी उमस और बारिश के कारण काफी ज्यादा नमी आ गई है। इस वजह से कई लोग कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली और संक्रमण के कारण बीमार हो रहे हैं। हालांकि, कुछ आसान और प्रभावी तरीके अपनाकर बीमारियों से सुरक्षित रह सकते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसी बातों के बारे में बताते हैं, जिनका मानसून के दौरान खास ध्यान रखना चाहिए।