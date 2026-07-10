घर पर आसानी से बनाई जा सकती है कटहल बिरयानी, जानिए आसान रेसिपी
क्या है खबर?
कटहल बिरयानी एक स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन है, जिसे खासतौर पर शाकाहारी लोगों के लिए बनाया जाता है। यह बिरयानी कटहल के टुकड़ों और मसालों के मेल से तैयार की जाती है, जिससे इसका स्वाद बेहद खास बनता है। इस बिरयानी को बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और यह किसी भी खास मौके पर परोसी जा सकती है। आइए इसकी रेसिपी जानते हैं।
#1
कटहल को कैसे तैयार करें?
कटहल को बिरयानी में इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले उसे अच्छे से धोकर छील लें। इसके बाद इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। ध्यान रखें कि कटहल के टुकड़े एक समान हों, ताकि वे समान रूप से पकें। कटहल के टुकड़ों को हल्का-सा नमक डालकर उबाल लें, ताकि वह नरम हो जाएं और पूरी तरह से पक न जाएं। इससे बिरयानी में कटहल अच्छे से मिल जाएगा और उसका स्वाद भी बढ़ जाएगा।
#2
मसाले तैयार करें
कटहल बिरयानी में इस्तेमाल होने वाले मसाले बहुत ही खास होते हैं, जो इसे अनोखा स्वाद देते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक पैन में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, तेजपत्ता, लौंग, दालचीनी और हरी इलायची डालें। इन्हें थोड़ी देर भूनें, जब तक कि इनकी खुशबू न आने लगे। इसके बाद इसमें प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च डालकर भूनें, जब तक कि प्याज सुनहरे भूरे रंग के न हो जाएं।
#3
टमाटर और दही मिलाएं
अब इसमें कटे हुए टमाटर डालें और उन्हें नरम होने तक पकाएं। इसके बाद इसमें दही डालकर अच्छी तरह मिलाएं और मसाले अच्छे से घुलने दें। इस मिश्रण को धीमी आंच पर पकाते रहें, ताकि सभी मसाले अच्छे से मिल जाएं और उनका स्वाद बढ़ जाए। दही डालने से बिरयानी में एक खास तरह की मलाईदार बनावट आती है, जो इसे और भी स्वादिष्ट बनाती है। इस प्रक्रिया से बिरयानी का मसाला तैयार हो जाएगा।
#4
चावल पकाएं
कटहल बिरयानी बनाने के लिए आपको लंबे दाने वाले बासमती चावल की जरूरत होगी। सबसे पहले चावल को पानी में धोकर 30 मिनट के लिए भिगो दें, फिर उन्हें उबलते पानी में नमक डालकर आधा पकाएं। अब चावल को छान लें और ठंडे पानी से धो लें, ताकि वे चिपके नहीं। इसके बाद एक बड़ी कढ़ाई में थोड़ा-सा घी गर्म करें और उसमें आधा पकाए हुए चावल डालें। अब इन पर पहले से तैयार किया हुआ मसाला डालें।
#5
बिरयानी को दम कैसे दें
अब इस मिश्रण पर उबले हुए कटहल के टुकड़े फैलाकर रखें। इसके बाद ऊपर से बचे हुए चावल डालकर ढक्कन बंद करें और धीमी आंच पर 20-25 मिनट तक पकाएं। इससे सभी स्वाद एक साथ मिल जाएंगे और बिरयानी पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। आपकी कटहल बिरयानी तैयार है। इसे रायता या सलाद के साथ गर्मा-गर्म परोसें और इसका आनंद लें। यह आपको जरूर पसंद आएगा और सभी आपकी तारीफ करेंगे।