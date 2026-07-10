घर पर आसानी से बनाई जा सकती है कटहल बिरयानी, जानिए आसान रेसिपी

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चावल पकाएं

कटहल बिरयानी बनाने के लिए आपको लंबे दाने वाले बासमती चावल की जरूरत होगी। सबसे पहले चावल को पानी में धोकर 30 मिनट के लिए भिगो दें, फिर उन्हें उबलते पानी में नमक डालकर आधा पकाएं। अब चावल को छान लें और ठंडे पानी से धो लें, ताकि वे चिपके नहीं। इसके बाद एक बड़ी कढ़ाई में थोड़ा-सा घी गर्म करें और उसमें आधा पकाए हुए चावल डालें। अब इन पर पहले से तैयार किया हुआ मसाला डालें।