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अतिरिक्त चीनी को कम करना चाहते हैं? इन 5 चीजों का करें सेवन
अतिरिक्त चीनी को कम करने के तरीके

अतिरिक्त चीनी को कम करना चाहते हैं? इन 5 चीजों का करें सेवन

लेखन अंजली
Jul 10, 2026
06:44 pm
क्या है खबर?

अधिक चीनी का सेवन कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है, जैसे मोटापा, दांतों की समस्याएं और मधुमेह। इसलिए चीनी की जगह प्राकृतिक रूप से मीठा देने वाली चीजों का सेवन करना ज्यादा बेहतर है। प्राकृतिक मीठे का सेवन न केवल स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बल्कि यह आपके खाने का स्वाद भी बढ़ा सकता है। आइए आज हम आपको ऐसी प्राकृतिक मीठी चीजों के बारे में बताते हैं, जिनका सेवन स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए बिना कर सकते हैं।

#1

फलों का करें सेवन

सेब, संतरा, केला, आम, अनार और अंगूर जैसे फल न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि इनमें प्राकृतिक रूप से मीठा स्वाद भी पाया जाता है। इसके अलावा फलों में मौजूद फाइबर और विटामिन्स भी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। इनका सेवन करने से शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं। फल खाने से आपको ताजगी और ऊर्जा भी मिलती है, जिससे आप पूरे दिन तरोताजा महसूस करते हैं।

#2

शहद है बेहतरीन विकल्प

शहद एक प्राकृतिक मीठा पदार्थ है, जो कई सेहत संबंधी फायदे देता है। यह ऊर्जा का अच्छा स्रोत है और इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर के लिए लाभकारी हैं। शहद का सेवन करने से शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं। इसे आप दूध, दही या चाय में मिलाकर ले सकते हैं। इसके अलावा इसे आप अलग-अलग खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद का मीठा स्वाद आपके खाने को और भी स्वादिष्ट बना देता है।

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#3

गुड़ का करें सेवन

गुड़ एक पारंपरिक मिठाई है, जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें ऐसे खनिज होते हैं, जो शरीर को ऊर्जा देते हैं। गुड़ का सेवन करने से पाचन क्रिया भी बेहतर होती है और यह शरीर को ठंडक भी प्रदान करता है। आप इसे चाय या दूध में डालकर पी सकते हैं या फिर इसे सीधे भी खा सकते हैं। गुड़ का मीठा स्वाद आपके खाने को और भी स्वादिष्ट बना देता है।

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#4

खजूर भी है मीठा

खजूर एक पौष्टिक फल है, जिसमें प्राकृतिक रूप से मीठा स्वाद होता है। इसमें फाइबर और विटामिन्स होते हैं, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। खजूर का सेवन करने से पाचन क्रिया भी बेहतर होती है और यह शरीर को ठंडक भी देता है। आप इसे सीधे खा सकते हैं या फिर इसे दूध या दही में डालकर ले सकते हैं। खजूर का मीठा स्वाद आपके खाने को और भी स्वादिष्ट बना देता है।

#5

मेथी के लड्डू भी हैं मीठे

मेथी के लड्डू एक पारंपरिक मिठाई है, जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। इन लड्डुओं में गुड़, घी और मेथी के बीजों का मिश्रण होता है, जो शरीर को ऊर्जा देता है। मेथी के लड्डू का सेवन करने से पाचन क्रिया भी बेहतर होती है और यह शरीर को ठंडक भी देता है। आप इन लड्डुओं को त्योहारों पर बना सकते हैं या फिर इसे किसी भी समय खा सकते हैं।

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