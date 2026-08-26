बच्चों को रेस्टोरेंट में चिल्लाने से बचाना चाहते हैं? आजमाएं ये तरीके
क्या है खबर?
बच्चों का चिल्लाना या रोना रेस्टोरेंट में एक आम समस्या है। यह न केवल बच्चों के लिए बल्कि उनके माता-पिता के लिए भी तनावपूर्ण हो सकता है। इस लेख में हम कुछ सरल और असरदार तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनसे आप बच्चों के चिल्लाने की समस्या को सुलझा सकते हैं और रेस्टोरेंट का अनुभव सुखद बना सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप अपने बच्चों को समझा सकते हैं और उन्हें शांत रख सकते हैं।
#1
बच्चों को पहले से समझाएं
बच्चों को किसी भी नए माहौल में जाने से पहले तैयार करना बहुत जरूरी है। उन्हें बता दें कि रेस्टोरेंट में कैसे व्यवहार करना चाहिए और क्या उम्मीद करनी चाहिए।
उदाहरण के लिए उन्हें यह समझाएं कि खाना खाने का समय है और खेलना या दौड़ना मना है। इससे बच्चे पहले से ही तैयार रहेंगे और चौंकेंगे नहीं, जिससे उनका चिल्लाना कम होगा।
#2
ध्यान भटकाना एक अच्छा तरीका
जब बच्चा चिल्लाने लगे तो उसका ध्यान तुरंत किसी दूसरी चीज पर लगाना बहुत असरदार हो सकता है। आप उसे कोई खेल या पहेली दे सकते हैं या फिर उसके पसंदीदा खिलौने से खेलने के लिए कह सकते हैं। इससे उसका ध्यान हट जाएगा और वह शांत हो जाएगा।
इसके अलावा आप उसके साथ कुछ मजेदार गतिविधियां भी कर सकते हैं, जैसे कि उसके पसंदीदा गाने गाना या कहानी सुनाना।
#3
धैर्य रखें और शांत रहें
बच्चों के साथ धैर्य रखना बहुत जरूरी है। अगर आपका बच्चा अचानक चिल्लाने लगे तो घबराएं नहीं और न ही गुस्सा करें।
शांत रहें और उसे प्यार से समझाने की कोशिश करें कि ऐसा करना सही नहीं है। आप उसे धीरे-धीरे बोल सकते हैं कि रेस्टोरेंट में शांति बनाए रखना जरूरी है ताकि दूसरों को परेशानी न हो।
अगर आप खुद शांत रहेंगे तो बच्चा भी जल्दी शांत हो जाएगा।
#4
प्राथमिकता दें और विकल्प सुझाएं
बच्चों को यह समझाना जरूरी है कि रेस्टोरेंट में क्या अहम है और क्या नहीं। अगर बच्चा कुछ ऐसा करना चाहता है जो मना हो, तो उसे कोई दूसरा विकल्प दें।
उदाहरण के लिए, अगर वह दौड़ना चाहता है तो उसे कहें कि वह बैठकर खिलौना खेले या कोई किताब पढ़े। इससे वह अपनी ऊर्जा सही तरीके से खर्च करेगा और चिल्लाने की संभावना कम होगी।