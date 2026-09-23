मेडिटेशन करना चाहते हैं? इन 5 तरीकों से शुरू करें साधारण मेडिटेशन की आदत
क्या है खबर?
मेडिटेशन करना एक ऐसी आदत है, जो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। हालांकि, कई लोग इसे अपनी दिनचर्या में शामिल नहीं कर पाते हैं या इसे सही तरीके से नहीं जान पाते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ सरल और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं और इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं।
#1
सुबह-सुबह मेडिटेशन करने की आदत डालें
सुबह का समय मेडिटेशन करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इस समय मन शांत होता है और आप आसानी से ध्यान लगा सकते हैं।
सुबह उठते ही कुछ मिनट के लिए एक शांत जगह पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। धीरे-धीरे अपने सांस पर ध्यान केंद्रित करें और सोचें कि आप दिनभर की चुनौतियों से दूर हैं।
यह प्रक्रिया आपके मन को शांत करेगी और पूरे दिन आपको ऊर्जा से भरपूर महसूस कराएगी।
#2
एक तय समय निर्धारित करें
मेडिटेशन करने के लिए एक तय समय निर्धारित करना बहुत जरूरी है। इससे आपकी आदत बन जाएगी और आप इसे नियमित रूप से कर पाएंगे।
उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह 10 मिनट मेडिटेशन करने का समय तय करते हैं तो रोजाना उसी समय पर बैठकर मेडिटेशन करें। धीरे-धीरे आप इसे बढ़ाकर 20-30 मिनट तक ले जा सकते हैं।
इस तरह आपके शरीर और मन दोनों को इसकी आदत पड़ जाएगी और आपको इसके फायदे भी मिलेंगे।
#3
सरल तरीकों का उपयोग करें
मेडिटेशन करने के लिए सरल तरीकों का उपयोग करें जैसे कि गहरी सांस लेना, मंत्र जाप करना या ध्यान केंद्रित करना। इन तरीकों से आप आसानी से ध्यान लगा सकते हैं और ज्यादा समय नहीं लगेगा।
उदाहरण के लिए, गहरी सांस लेने के लिए नाक से गहरी सांस लें और मुंह से धीरे-धीरे छोड़ें। इसी तरह मंत्र जाप के लिए किसी सरल मंत्र का चयन करें और उसे बार-बार दोहराएं।
#4
मोबाइल फोन से दूरी बनाएं
आजकल मोबाइल फोन हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन गया है, जिससे मेडिटेशन करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेडिटेशन करते समय मोबाइल फोन को अपने पास न रखें या उसे साइलेंट मोड पर रख दें ताकि आपकी एकाग्रता भंग न हो।
अगर संभव हो तो मोबाइल फोन को किसी दूर जगह रख दें जहां से उसकी आवाज सुनाई न दे। इससे आपकी एकाग्रता बनी रहेगी और आप बेहतर तरीके से ध्यान लगा पाएंगे।