मेडिटेशन करना चाहते हैं? इन 5 तरीकों से शुरू करें साधारण मेडिटेशन की आदत

सुबह का समय मेडिटेशन करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इस समय मन शांत होता है और आप आसानी से ध्यान लगा सकते हैं।

सुबह उठते ही कुछ मिनट के लिए एक शांत जगह पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। धीरे-धीरे अपने सांस पर ध्यान केंद्रित करें और सोचें कि आप दिनभर की चुनौतियों से दूर हैं।

यह प्रक्रिया आपके मन को शांत करेगी और पूरे दिन आपको ऊर्जा से भरपूर महसूस कराएगी।