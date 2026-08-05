अपने घर में मौजूद कांच की चीजों को दोबारा चमकदार बनाना चाहते हैं? आजमाएं ये तरीके
क्या है खबर?
कांच की चीजें अक्सर घर की सजावट को खास लुक देती हैं, लेकिन समय के साथ ये धुंधली और बेजान हो सकती हैं, खासकर जब बात कांच के गिलास की आती है तो अक्सर लोग इसे साफ करने के लिए कठोर केमिकल का उपयोग करते हैं, जिससे यह और भी खराब हो जाता है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने कांच के गिलास को दोबारा नया जैसा बना सकते हैं।
#1
नमक और नींबू का मिश्रण
नमक और नींबू का मिश्रण कांच के गिलास को साफ करने का एक बेहतरीन तरीका है।
इसके लिए एक कटोरी में नमक और नींबू का रस मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को गिलास के अंदर और बाहर दोनों तरफ लगाएं और कुछ मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद गिलास को गर्म पानी से धो लें।
इससे गिलास की धुंध हट जाएगी और वह फिर से चमकदार हो जाएगा।
#2
बेकिंग सोडा का उपयोग करें
बेकिंग सोडा एक ऐसा सामान है, जो कई कामों में काम आता है। कांच के गिलास को साफ करने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है।
इसके लिए थोड़ी सी बेकिंग सोडा पाउडर को गिलास के अंदर डालें, फिर उसमें गर्म पानी भर दें और 15-20 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद गिलास को धो लें।
इससे सभी दाग हट जाएंगे और गिलास फिर से नया जैसा लगेगा।
#3
सफेद सिरका आएगा काम
सफेद सिरका भी कांच की सफाई के लिए बहुत अच्छा होता है।
इसके लिए एक बाल्टी गर्म पानी में दो कप सफेद सिरका मिलाएं, फिर इसमें अपने सभी गिलास डालकर 30 मिनट तक छोड़ दें। इसके बाद गिलास को बाहर निकालें और ठंडे पानी से धो लें।
इससे सभी दाग हट जाएंगे और गिलास फिर से नया जैसा लगेगा। यह तरीका न केवल आसान है, बल्कि यह पर्यावरण के अनुकूल भी है।
#4
दांत साफ करने वाले पेस्ट का करें इस्तेमाल
दांत साफ करने वाले पेस्ट का उपयोग करके भी आप अपने कांच के गिलास को साफ कर सकते हैं।
इसके लिए थोड़ी सी पेस्ट को गिलास के अंदर और बाहर दोनों तरफ लगाएं, फिर इसे नरम ब्रश से रगड़े। इसके बाद गिलास को ठंडे पानी से धो लें।
इससे सभी दाग हट जाएंगे और गिलास फिर से नया जैसा लगेगा। यह तरीका न केवल आसान है, बल्कि यह पर्यावरण के अनुकूल भी है।
#5
गर्म पानी और साबुन का करें उपयोग
अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो आप गर्म पानी और साबुन का उपयोग करके भी अपने कांच के गिलास को साफ कर सकते हैं।
इसके लिए गिलास को पहले गर्म पानी में डालें, फिर उस पर थोड़े साबुन लगाकर 5-10 मिनट तक छोड़ दें। इसके बाद गिलास को ठंडे पानी से धो लें।
इससे सभी दाग हट जाएंगे और गिलास फिर से नया जैसा लगेगा।