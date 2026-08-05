कांच की चीजों को चमकदार बनाए रखने के तरीके

अपने घर में मौजूद कांच की चीजों को दोबारा चमकदार बनाना चाहते हैं? आजमाएं ये तरीके

लेखन अंजली 01:24 pm Aug 05, 202601:24 pm

क्या है खबर?

कांच की चीजें अक्सर घर की सजावट को खास लुक देती हैं, लेकिन समय के साथ ये धुंधली और बेजान हो सकती हैं, खासकर जब बात कांच के गिलास की आती है तो अक्सर लोग इसे साफ करने के लिए कठोर केमिकल का उपयोग करते हैं, जिससे यह और भी खराब हो जाता है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने कांच के गिलास को दोबारा नया जैसा बना सकते हैं।