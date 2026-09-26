घर पर रेस्टोरेंट स्टाइल हक्का नूडल्स बनाना चाहते हैं? इन बातों का रखें ध्यान

हक्का नूडल्स बनाने के लिए सही मात्रा में तेल का उपयोग करना बहुत जरूरी है। ज्यादा तेल डालने से व्यंजन भारी हो सकती है इसलिए थोड़ा-थोड़ा करके डालें।

बेहतर होगा अगर आप तिल का तेल या फिर सोया सॉस का उपयोग करें क्योंकि इनसे व्यंजन को एक अलग ही स्वाद मिलता है।

इसके अलावा नूडल्स को पकाने के बाद उन्हें ठंडे पानी से धो लें ताकि वे आपस में चिपके नहीं और उनकी बनावट भी अच्छी रहे।