कम बजट में भी लग्जरी लुक चाहती हैं महिलाएं? आजमाएं ये 5 फैशन हैक्स
क्या है खबर?
लग्जरी लुक का मतलब यह नहीं है कि आपको हमेशा बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत है। सही रंगों का चुनाव करने से लेकर गहनों और अन्य चीजों का सही इस्तेमाल करने तक, कई ऐसे आसान तरीके हैं, जिनसे आप कम बजट में भी शानदार और खास दिख सकती हैं। इसके लिए बस थोड़ी समझदारी और ध्यान की जरूरत है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान फैशन टिप्स बताएंगे।
#1
ऐसे रंग चुनें जो हमेशा अच्छे लगें
कपड़े खरीदते समय ऐसे रंगों का चयन करें, जो हमेशा अच्छे और आकर्षक दिखें। काले, गाढ़े नीले या भूरे जैसे गहरे रंग आपको शानदार और बढ़िया दिखाते हैं।
ये रंग हर मौके पर अच्छे लगते हैं और आपको आत्मविश्वास भी देते हैं। अगर आप किसी खास मौके पर जा रही हैं तो लाल, हरा या गहरा नीला जैसे चमकीले रंग भी बहुत अच्छे विकल्प हो सकते हैं।
#2
कपड़ों की सिलाई और फिटिंग पर ध्यान दें
कपड़ों की सिलाई और फिटिंग आपके पहनावे को खास बनाने में बड़ा फर्क डालती है। चाहे कपड़ा कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर वह सही तरीके से फिट नहीं होगा, तो अच्छा नहीं लगेगा।
हमेशा कोशिश करें कि आपके कपड़े आपके शरीर पर सही से बैठें। अगर कपड़े थोड़े बड़े या छोटे लगें तो उन्हें दर्जी से सही करवा लें।
सही फिटिंग के कपड़े पहनने से आप न केवल स्टाइलिश दिखेंगी, बल्कि पूरे दिन आराम महसूस करेंगी।
#3
एक्सेसरीज का सही इस्तेमाल करें
एक्सेसरीज आपके लुक को और भी खास बना सकते हैं। महंगी एक्सेसरीज की जगह आप हल्की और सुंदर एक्सेसरीज का चयन कर सकती हैं।
एक हल्की चेन, छोटे झुमके या कंगन आपके पहनावे को खास बना सकते हैं। आप अपनी एक्सेसरीज को अलग-अलग तरीकों से पहनकर भी नए स्टाइल आजमा सकती हैं। इससे आपका लुक हर बार अलग और नया लगेगा।
एक्सेसरीज का सही इस्तेमाल आपकी खूबसूरती को बढ़ाने का आसान तरीका है।
#4
अच्छे जूते पहनें
जूते आपके पूरे लुक को खास बनाने में बहुत अहम होते हैं। हमेशा ऐसे जूते पहनें, जो साफ-सुथरे और अच्छे दिखें। चाहे आप सैंडल पहनें या बंद जूते, उनका साफ-सफाई और देखभाल करना बहुत जरूरी है।
टूटे-फूटे या गंदे जूते पहनने से आपका पूरा लुक खराब हो सकता है। अच्छे और आरामदायक जूते न केवल आपको स्टाइलिश दिखाएंगे, बल्कि आप पूरे दिन आराम महसूस करेंगी।
#5
बालों को सही तरीके से सजाएं
बालों की देखभाल और सजावट आपके पूरे लुक को बदल सकती है। साफ और अच्छे से सजे हुए बाल हमेशा सुंदर लगते हैं।
आप अपने बालों को खुला छोड़ सकती हैं या चोटी, पोनीटेल या जुड़ा बना सकती हैं। छोटे बालों को भी अच्छे से सेट करें और अगर जरूरत हो तो हल्का तेल या क्रीम लगाकर बालों को चमकदार बनाएं।
बालों की सही स्टाइलिंग से आपका लुक और भी आकर्षक बन सकता है।