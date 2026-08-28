त्योहारों पर चमकदार त्वचा पाने से जुड़ी टिप्स

त्योहारों पर चमकदार रहेगी त्वचा, इन बातों का रखें खास ध्यान

लेखन अंजली 02:30 pm Aug 28, 202602:30 pm

क्या है खबर?

त्योहारों का मौसम आते ही हर कोई खास दिखने की चाहत रखता है, चाहे वह महिला हो या पुरुष। खासतौर पर जब बात हो दिवाली की, जो कि रोशनी और उत्साह का त्योहार है। ऐसे में त्वचा की देखभाल पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हालांकि, अक्सर लोग त्योहारों से कुछ दिन पहले ही त्वचा की देखभाल शुरू करते हैं और उन्हें लगता है कि इससे उनकी त्वचा चमकदार हो जाएगी। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों नहीं होता।