त्योहारों पर चमकदार रहेगी त्वचा, इन बातों का रखें खास ध्यान
क्या है खबर?
त्योहारों का मौसम आते ही हर कोई खास दिखने की चाहत रखता है, चाहे वह महिला हो या पुरुष। खासतौर पर जब बात हो दिवाली की, जो कि रोशनी और उत्साह का त्योहार है। ऐसे में त्वचा की देखभाल पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हालांकि, अक्सर लोग त्योहारों से कुछ दिन पहले ही त्वचा की देखभाल शुरू करते हैं और उन्हें लगता है कि इससे उनकी त्वचा चमकदार हो जाएगी। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों नहीं होता।
#1
त्वचा को समय दें
जब आप त्योहारों की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको लगता है कि बस थोड़े समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन त्वचा की देखभाल के लिए समय देना जरूरी है।
अगर आप समय से पहले ही अपनी त्वचा का ख्याल रखना शुरू कर दें तो आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे।
नियमित रूप से त्वचा की देखभाल का तरीका अपनाएं, जिसमें सफाई, नमी बनाए रखना और धूप से बचाव का उपाय शामिल हो।
#2
सही चीजें चुनें
कई लोग त्योहारों के समय नए उत्पादों का इस्तेमाल करने लगते हैं, जो कि सही नहीं होता। नए उत्पादों को आजमाने का सबसे अच्छा समय होता है जब कोई विशेष अवसर न हो।
त्योहारों से पहले अपनी त्वचा की देखभाल में बदलाव करने से आपकी त्वचा को समय नहीं मिलेगा और वह खराब हो सकती है। इसलिए पहले से ही अपने नियमित उत्पादों का इस्तेमाल करें और किसी नए उत्पाद को आजमाने से बचें।
#3
त्वचा की सफाई करें
त्वचा की सफाई एक अहम कदम है, जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। यह आपकी त्वचा को साफ और ताजगी भरा महसूस कराता है।
दिवाली से कुछ हफ्ते पहले से ही अपनी त्वचा को साफ करना शुरू करें ताकि मृत त्वचा हट जाए और आपकी त्वचा साफ दिखे।
इसके लिए आप घरेलू उपाय का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बाजार से हल्की सफाई करने वाली क्रीम ले सकते हैं।
#4
नमी का ध्यान रखें
नमी का मतलब है कि आपकी त्वचा को पर्याप्त नमी मिलनी चाहिए। इसके लिए रोजाना कम से कम 8-10 गिलास पानी पिएं और अपनी त्वचा को मॉइस्चराइज करें।
इसके अलावा आप चेहरे के मास्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपकी त्वचा को नमी देगा और उसे चमकदार बनाएगा। इससे आपकी त्वचा स्वस्थ और ताजगी भरी दिखेगी।
नमी से आपकी त्वचा की चमक बढ़ेगी और वह स्वस्थ दिखेगी।
#5
पर्याप्त नींद लें
अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप अच्छी तरह सोते हैं तो आपकी त्वचा भी तरोताजा दिखती है।
कोशिश करें कि त्योहारों से पहले अच्छी नींद लें और अपनी नींद पूरी करें। इससे आपकी त्वचा स्वस्थ और चमकदार दिखेगी।
अच्छी नींद से आपकी त्वचा की थकान दूर होगी और वह तरोताजा महसूस करेगी।
इसके अलावा नियमित रूप से सोने और जागने का समय तय करें।