अपने कुत्ते को व्यस्त रखना चाहते हैं? अपनाएं ये तरीके
क्या है खबर?
कुत्ते बहुत प्यारे होते हैं और उन्हें खुश रखने के लिए हमें कुछ खास करना पड़ता है। अगर आप अपने कुत्ते को व्यस्त रखना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ मजेदार और चुनौतीपूर्ण गतिविधियां तैयार कर सकते हैं। इन गतिविधियों से न केवल आपका कुत्ता खुश रहेगा, बल्कि उसकी मानसिक और शारीरिक सेहत भी बेहतर होगी। आइए जानते हैं कि आप अपने कुत्ते के लिए क्या-क्या कर सकते हैं।
#1
खिलौनों का उपयोग करें
खिलौने कुत्तों के लिए बहुत ही आकर्षक होते हैं। आप अपने कुत्ते के लिए अलग-अलग प्रकार के खिलौने खरीद सकते हैं जैसे कि रबर की गेंद, प्लास्टिक की हड्डियां या फिर नरम खिलौने।
इनसे आपका कुत्ता खेल सकता है और उसकी ऊर्जा भी खर्च होती रहेगी।
इसके अलावा आप कुछ ऐसे खिलौने भी ले सकते हैं, जिनमें खाने की चीजें छिपी होती हैं। इससे आपका कुत्ता उन्हें खोजने में व्यस्त रहेगा।
#2
खाने की चीजें छिपाएं
कुत्तों को खाने की चीजें बहुत पसंद होती हैं। आप कुछ खास स्नैक्स या खाने की चीजें उनके खाने में छिपा सकते हैं, जिन्हें वे ढूंढते हुए खा सकें। इससे उनका दिमाग भी काम करेगा और वे व्यस्त रहेंगे।
उदाहरण के लिए आप कुछ खाने की चीजों को घर के अलग-अलग हिस्सों में छिपाकर रख सकते हैं या फिर किसी खास खिलौने में रख सकते हैं, जिसे आपका कुत्ता खुद ढूंढेगा।
#3
नई बातें सिखाएं
अपने कुत्ते को नई-नई बातें सिखाना भी एक अच्छा तरीका हो सकता है, जिससे वह व्यस्त रहेगा।
आप उसे बैठना, लेटना, घूमना, आदि जैसी बुनियादी बातें सिखा सकते हैं या फिर कुछ खास ट्रिक्स जैसे 'सर्कल बनाओ', 'झपकी लो', 'कूदो' आदि सिखा सकते हैं। इससे न केवल उसका ध्यान बंटेगा बल्कि उसकी मानसिक क्षमता भी बढ़ेगी और वह अधिक खुश रहेगा।
इसके अलावा आप उसे कुछ खेल भी सिखा सकते हैं।
#4
पार्क में ले जाएं
अगर आपके पास समय है तो अपने कुत्ते को पार्क लेकर जाएं जहां वह खुलकर दौड़ सके और अन्य कुत्तों के साथ खेल सके। पार्क में घूमने से उसका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और वह अधिक खुश रहेगा।
इसके अलावा आप उसके साथ कुछ खेल भी खेल सकते हैं जैसे फ्रिसबी, गेंद खेलना आदि। इससे उसका ध्यान भी बंटेगा और वह अधिक सक्रिय रहेगा। साथ ही उसे नई जगहों पर घूमने का मौका मिलेगा।
#5
पजल खिलौने दें
पजल खिलौने ऐसे होते हैं, जिनमें अलग-अलग हिस्से होते हैं, जिन्हें जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनानी पड़ती है।
ये खिलौने कुत्तों के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण होते हैं और उन्हें सोचने पर मजबूर करते हैं। इससे उनका दिमाग भी तेज होगा और वे व्यस्त रहेंगे।
इन सभी तरीकों से आप अपने प्यारे से कुत्ते को खुश रख सकते हैं और उसकी सेहत का भी ध्यान रख सकते हैं।