अपने कुत्ते को व्यस्त रखना चाहते हैं? अपनाएं ये तरीके

अगर आपके पास समय है तो अपने कुत्ते को पार्क लेकर जाएं जहां वह खुलकर दौड़ सके और अन्य कुत्तों के साथ खेल सके। पार्क में घूमने से उसका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और वह अधिक खुश रहेगा।

इसके अलावा आप उसके साथ कुछ खेल भी खेल सकते हैं जैसे फ्रिसबी, गेंद खेलना आदि। इससे उसका ध्यान भी बंटेगा और वह अधिक सक्रिय रहेगा। साथ ही उसे नई जगहों पर घूमने का मौका मिलेगा।