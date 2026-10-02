सोने की आदत सुधारना चाहते हैं? इन 5 तरीकों से रखें बेडरूम को व्यवस्थित

आरामदायक गद्दे और तकिए आपकी नींद को बेहतर बना सकते हैं। ऐसे गद्दे चुनें जो आपकी रीढ़ की हड्डी को सहारा दें और तकिए ऐसे हों जो गर्दन को सही स्थिति में रखें।

नियमित रूप से गद्दे और तकिए बदलते रहें ताकि वे हमेशा ताजगी भरे रहें।

इन सभी तरीकों को अपनाकर आप अपने बेडरूम को न केवल सुंदर बना सकते हैं बल्कि इसे आरामदायक और शांतिपूर्ण भी बना सकते हैं, जिससे आपकी नींद की गुणवत्ता में सुधार होगा।