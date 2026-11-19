घर के बगीचे में कीवी उगाने का तरीका

घर के बगीचे में कीवी उगाना चाहते हैं? इन 5 बातों का रखें ध्यान

लेखन अंजली 11:36 am Nov 19, 202611:36 am

क्या है खबर?

कीवी एक ऐसा फल है, जो न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। अगर आप सोच रहे हैं कि घर पर कीवी की बेल कैसे उगाई जा सकती है तो जान लीजिए कि यह काम इतना मुश्किल नहीं है। सही जानकारी और थोड़ी मेहनत के साथ आप अपने घर पर ही ताजे और पौष्टिक कीवी फल उगा सकते हैं। आइए इसे उगाने के लिए जरूरी महत्वपूर्ण बातें जानते हैं।