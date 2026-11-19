घर के बगीचे में कीवी उगाना चाहते हैं? इन 5 बातों का रखें ध्यान
क्या है खबर?
कीवी एक ऐसा फल है, जो न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। अगर आप सोच रहे हैं कि घर पर कीवी की बेल कैसे उगाई जा सकती है तो जान लीजिए कि यह काम इतना मुश्किल नहीं है। सही जानकारी और थोड़ी मेहनत के साथ आप अपने घर पर ही ताजे और पौष्टिक कीवी फल उगा सकते हैं। आइए इसे उगाने के लिए जरूरी महत्वपूर्ण बातें जानते हैं।
#1
सही जगह चुनें
कीवी की बेल के लिए सही जगह का चयन करना बहुत जरूरी है। यह पौधा धूप पसंद करता है, इसलिए इसे ऐसी जगह लगाएं जहां दिनभर धूप मिल सके।
अगर आपके पास बगीचा नहीं है तो आप बालकनी या छत पर भी इसे उगा सकते हैं। ध्यान रखें कि कीवी की बेल को कम से कम 6-8 घंटे की धूप चाहिए होती है ताकि यह अच्छी तरह से बढ़ सके।
#2
मिट्टी का ध्यान रखें
कीवी की बेल के लिए अच्छी मिट्टी का होना जरूरी है। ऐसी मिट्टी जिसमें पानी अच्छे से निकल सके और जो पोषक तत्वों से भरपूर हो।
आप घर पर ही बागवानी मिट्टी बना सकते हैं या बाजार से खरीदी गई बागवानी मिट्टी का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि मिट्टी बहुत चिकनी न हो ताकि पौधे की जड़ें हवा ले सकें और पानी भी अच्छे से सोख सकें।
#3
पानी देना है जरूरी
पौधे को पानी देना बहुत जरूरी है, लेकिन ध्यान रखें कि ज्यादा पानी न दें क्योंकि इससे पौधा सड़ सकता है।
हर रोज हल्का पानी दें ताकि मिट्टी नम रहे, लेकिन गीली न हो जाए। बारिश के मौसम में खुद-ब-खुद पर्याप्त पानी मिल जाता है, इसलिए इसे अतिरिक्त पानी देने की जरूरत नहीं होती।
गर्मियों में सुबह या शाम के समय पौधे को पानी दें ताकि वह स्वस्थ और हरा-भरा बना रहे।
#4
खाद का उपयोग करें
पौधे को पोषक तत्व देने के लिए समय-समय पर खाद डालना जरूरी है। आप जैविक खाद जैसे गोबर की खाद या जैविक कचरे से बनी खाद का उपयोग कर सकते हैं।
इससे पौधे को जरूरी पोषक तत्व मिलेंगे और इसका विकास सही तरीके से होगा। हर 2-3 महीने में खाद डालने से पौधे की वृद्धि बेहतर होगी। ध्यान रखें कि खाद की मात्रा इतनी होनी चाहिए कि पौधे को नुकसान न पहुंचे और वह स्वस्थ बना रहे।
#5
छंटाई करें
पौधे की छंटाई करना बहुत जरूरी है ताकि उसमें हवा और रोशनी अच्छी तरह से पहुंच सके। समय-समय पर सूखी टहनियों और पत्तियों को काटते रहें ताकि नया विकास होता रहे।
इस तरह से आप आसानी से अपने घर पर ही ताजे और पौष्टिक कीवी फल उगा सकते हैं। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आप न केवल स्वादिष्ट फल पा सकते हैं, बल्कि अपने परिवार को स्वस्थ रखने में भी मदद कर सकते हैं।