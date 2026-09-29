घर के बगीचे में ऐसे उगाएं लहसुन

घर के बगीचे में लहसुन उगाना चाहते हैं? इन 5 आसान स्टेप्स को अपनाएं

लेखन अंजली 05:58 pm Sep 29, 202605:58 pm

क्या है खबर?

लहसुन का इस्तेमाल कई खाने में किया जाता है। यह न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। अगर आप लहसुन के शौकीन हैं तो आप इसे अपने घर के बगीचे में ही उगा सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने घर पर लहसुन उगा सकते हैं। इन आसान तरीकों को अपनाकर आप भी अपने घर के बगीचे में ताजे और स्वादिष्ट लहसुन उगा सकते हैं।