घर के बगीचे में लहसुन उगाना चाहते हैं? इन 5 आसान स्टेप्स को अपनाएं
क्या है खबर?
लहसुन का इस्तेमाल कई खाने में किया जाता है। यह न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। अगर आप लहसुन के शौकीन हैं तो आप इसे अपने घर के बगीचे में ही उगा सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने घर पर लहसुन उगा सकते हैं। इन आसान तरीकों को अपनाकर आप भी अपने घर के बगीचे में ताजे और स्वादिष्ट लहसुन उगा सकते हैं।
#1
सही प्रकार का चुनाव करें
लहसुन उगाने के लिए सबसे पहले सही प्रकार का चुनाव करना जरूरी है। बाजार में कई तरह के लहसुन मिलते हैं, इसलिए आपको अपनी जरूरत और मौसम के अनुसार प्रकार चुनना होगा।
भारतीय मौसम के लिए सफेद और लाल प्रकार के लहसुन अच्छे होते हैं।
इसके अलावा आप अपने पसंदीदा स्वाद और उपयोग के अनुसार भी प्रकार चुन सकते हैं। सही प्रकार का चुनाव करने से आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे और आपकी खेती सफल होगी।
#2
जमीन तैयार करें
लहसुन उगाने के लिए जमीन तैयार करना बहुत जरूरी है।
इसके लिए सबसे पहले जमीन को अच्छे से खोद लें और उसमें खाद डालें ताकि मिट्टी उपजाऊ हो सके। इसके बाद मिट्टी को अच्छी तरह से समतल करें और पानी डालकर नम रखें।
लहसुन के लिए ऐसी जमीन सबसे अच्छी होती है, जो नमी बनाए रख सके और आसानी से पानी निकाल सके। इससे लहसुन की जड़ें मजबूत बनती हैं और पौधे तेजी से बढ़ते हैं।
#3
लहसुन की कलियां लगाएं
जब जमीन तैयार हो जाए तो उसमें लहसुन की कलियां लगानी शुरू करें।
इसके लिए कलियों को लगभग 2-3 इंच गहरी मिट्टी में डालें और ऊपर हल्का-सा मिट्टी दबा दें। ध्यान रखें कि कलियां एक-दूसरे से थोड़ी दूर हों ताकि पौधे अच्छे से बढ़ सकें।
अगर आप छोटे बागान में लहसुन उगा रहे हैं तो एक लहसुन की कली से कई पौधे निकल सकते हैं, इसलिए ज्यादा कलियों को लगाएं।
#4
नियमित पानी दें
लहसुन के पौधों को नियमित पानी देना बहुत जरूरी है ताकि वे सूख न जाएं और अच्छी तरह से बढ़ सकें।
हालांकि, ध्यान रखें कि ज्यादा पानी देने से पौधे सड़ भी सकते हैं इसलिए मिट्टी की नमी पर नजर रखें। बेहतर होगा कि आप सुबह या शाम के समय पौधों में पानी डालें ताकि वे स्वस्थ रहें।
इसके अलावा बरसात के मौसम में भी पौधों को अतिरिक्त पानी देने से बचें।
#5
समय-समय पर खाद डालें
लहसुन के पौधों को स्वस्थ रखने के लिए समय-समय पर खाद डालना चाहिए। इससे पौधों को जरूरी पोषक तत्व मिलते रहते हैं और वे अच्छी तरह से बढ़ते रहते हैं।
आप जैविक खाद या वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर सकते हैं, जो कि पर्यावरण के अनुकूल होते हैं।
इस तरह आप इन सरल तरीकों को अपनाकर अपने घर पर आसानी से ताजा और स्वादिष्ट लहसुन उगा सकते हैं।