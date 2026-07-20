बारिश के कारण महक रहे फर्नीचर से छुटकारा चाहते हैं? अपनाएं ये तरीके
क्या है खबर?
मानसून के दौरान नमी के कारण फर्नीचर में से बदबू आने लगती है, जो कि एक आम समस्या है। खासकर लकड़ी के फर्नीचर में नमी अधिक होती है और इससे फंगस पनपने लगती है, जो बदबू का कारण बनती है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी उपाय बताएंगे, जिनकी मदद से आप अपने फर्नीचर की बदबू को दूर कर सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप अपने घर को ताजा और खुशबूदार बना सकते हैं।
#1
खाने के सोडे का करें इस्तेमाल
खाने का सोडा एक ऐसा पदार्थ है, जो बदबू को सोख लेता है। आप इसे अपने फर्नीचर पर छिड़क सकते हैं और कुछ घंटों के लिए छोड़ सकते हैं।
इसके बाद फर्नीचर को साफ कपड़े से पोंछ लें। इससे न केवल बदबू दूर होगी बल्कि फंगस भी हट जाएगी।
खाने के सोडे का उपयोग करना बहुत आसान है और यह आपके फर्नीचर को नुकसान भी नहीं पहुंचाता। यह एक किफायती और प्रभावी उपाय है।
#2
सिरके का उपयोग करें
सिरका एक प्राकृतिक तरीका है, जो बदबू हटाने में मदद करता है। आप पानी में थोड़ी मात्रा में सिरका मिलाकर एक स्प्रे बोतल में भर लें और इसे अपने फर्नीचर पर छिड़कें।
कुछ मिनट बाद फर्नीचर को साफ कपड़े से पोंछ लें। इससे न केवल बदबू दूर होगी बल्कि फंगस भी हट जाएगी।
सिरके का उपयोग करना बहुत आसान है और यह आपके फर्नीचर को नुकसान नहीं पहुंचाता। यह एक किफायती और प्रभावी उपाय है।
#3
नींबू के रस का लाभ लें
नींबू का रस अपनी खट्टी खुशबू के लिए जाना जाता है, जो बदबू हटाने में कारगर है।
आप एक कपड़े पर नींबू का रस डालकर अपने फर्नीचर को रगड़ सकते हैं या एक बाल्टी पानी में नींबू का रस मिलाकर पोंछा लगा सकते हैं। इससे न केवल बदबू दूर होगी बल्कि फंगस भी हट जाएगी।
नींबू का उपयोग करना बहुत आसान है और यह आपके फर्नीचर को नुकसान नहीं पहुंचाता।
#4
अल्कोहल से मिलेगा फर्क
अल्कोहल एक शक्तिशाली तरीका है, जो फंगस को मारने में मदद करता है और बदबू हटाता है। आप रूई या कपड़े पर अल्कोहल लगाकर अपने फर्नीचर को साफ कर सकते हैं।
इससे न केवल बदबू दूर होगी बल्कि फंगस भी हट जाएगी। अल्कोहल का उपयोग करना बहुत आसान है और यह आपके फर्नीचर को नुकसान नहीं पहुंचाता।
इस प्रकार आप अल्कोहल का उपयोग करके अपने फर्नीचर को साफ और ताजा रख सकते हैं।
#5
नियमित सफाई रखें
नियमित सफाई सबसे जरूरी है। हफ्ते में कम से कम एक बार अपने फर्नीचर को साफ करें ताकि फंगस न पनपे।
साफ कपड़े से पोंछें और धूप में रखें। इन सभी तरीकों को अपनाकर आप अपने घर के फर्नीचर की बदबू को आसानी से दूर कर सकते हैं और उसे ताजा बना सकते हैं।
इन उपायों से आपका घर न केवल साफ-सुथरा रहेगा बल्कि खुशबूदार भी रहेगा।