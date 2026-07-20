फर्नीचर से बदबू दूर करने के तरीके

बारिश के कारण महक रहे फर्नीचर से छुटकारा चाहते हैं? अपनाएं ये तरीके

लेखन अंजली 10:21 am Jul 20, 202610:21 am

क्या है खबर?

मानसून के दौरान नमी के कारण फर्नीचर में से बदबू आने लगती है, जो कि एक आम समस्या है। खासकर लकड़ी के फर्नीचर में नमी अधिक होती है और इससे फंगस पनपने लगती है, जो बदबू का कारण बनती है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी उपाय बताएंगे, जिनकी मदद से आप अपने फर्नीचर की बदबू को दूर कर सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप अपने घर को ताजा और खुशबूदार बना सकते हैं।