बच्चों के साथ बागवानी करना चाहते हैं? ये गतिविधियां आजमाएं

जब आपके पौधे फल देना शुरू कर दें तो यह समय होता है फसल काटने का। आप बच्चों को सिखा सकते हैं कि कैसे सही समय पर फसल काटी जाती है ताकि वह ताजा रहे और उसका स्वाद अच्छा हो।

इसके अलावा आप उन्हें यह भी बता सकते हैं कि फसल काटने से पौधों को आराम मिलता है और वह नए विकास के लिए तैयार होते हैं। इससे बच्चे न केवल खेती की प्रक्रिया समझेंगे बल्कि उन्हें आत्मनिर्भरता भी मिलेगी।