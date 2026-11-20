पारंपरिक राजस्थानी संस्कृति का अनुभव करना चाहते हैं? इन 5 जगहों की करें यात्रा
क्या है खबर?
राजस्थान अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक स्थलों के लिए जाना जाता है। यहां की पारंपरिक संस्कृति पर्यटकों को आकर्षित करती है। राजस्थान की संस्कृति में लोक कला, संगीत, नाच-गाना और हस्तशिल्प शामिल हैं। अगर आप राजस्थान की पारंपरिक संस्कृति को करीब से देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको राजस्थान की इन 5 जगहों पर जाना चाहिए। इन जगहों पर जाकर आप राजस्थानी संस्कृति की सुंदरता और विविधता को महसूस कर सकते हैं।
#1
जयपुर
राजस्थान की राजधानी जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। यह शहर अपने पुराने किलों और महलों के लिए मशहूर है।
यहां का हवा महल, आमेर किला और जल महल पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं।
इसके अलावा जयपुर में कई संग्रहालय भी हैं, जहां आप राजस्थानी कला और संस्कृति को देख सकते हैं। यहां की पारंपरिक बाजारों में घूमते हुए आप राजस्थानी हस्तशिल्प और कपड़े खरीद सकते हैं।
#2
उदयपुर
उदयपुर को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। यह शहर अपनी खूबसूरत झीलों और महलों के लिए मशहूर है। यहां का सिटी पैलेस, जगमंदिर पैलेस और लेक पैलेस बहुत सुंदर हैं।
उदयपुर में कई मंदिर भी हैं, जो इसकी धार्मिक धरोहर को दर्शाते हैं।
इसके अलावा उदयपुर की झीलों में बोटिंग करना एक अनोखा अनुभव है। यहां आकर आप राजस्थानी संस्कृति की सुंदरता और शांति का आनंद ले सकते हैं।
#3
जोधपुर
जोधपुर को नीली नगरी के नाम से जाना जाता है। यह शहर अपने विशाल किले और महलों के लिए मशहूर है। जोधपुर का मेहरानगढ़ किला बहुत ही सुंदर है।
इस किले से पूरे शहर का नजारा देखा जा सकता है। जोधपुर में उम्मेद भवन, जसवंत थड़ा और मंडोर गार्डन भी देखने लायक हैं।
जोधपुर की गलियों में घूमते हुए आप यहां की पारंपरिक बाजारों में राजस्थानी हस्तशिल्प और कपड़े खरीद सकते हैं।
#4
बीकानेर
बीकानेर अपने ऊंट सफारी, किलों और मंदिरों के लिए मशहूर है। बीकानेर का जूनागढ़ किला बहुत सुंदर है। इस किले में कई संग्रहालय भी हैं, जहां आप राजस्थानी कला और संस्कृति को देख सकते हैं।
बीकानेर में करणी माता मंदिर, गंगा नगर और लुणकरनसर आदि देखने लायक हैं।
बीकानेर की गलियों में घूमते हुए आप यहां की पारंपरिक बाजारों में राजस्थानी हस्तशिल्प और कपड़े खरीद सकते हैं।
#5
जैसलमेर
जैसलमेर अपने सुनहरे रेगिस्तान, किलों और हवेलियों के लिए मशहूर है। जैसलमेर का सोनार किला बहुत ही सुंदर है, जिसे सोनार फोर्ट भी कहा जाता है।
इस किले से पूरे शहर का नजारा देखा जा सकता है। जैसलमेर में पटवों की हवेली, गड़ीसर तालाब आदि देखने लायक हैं।
जैसलमेर की गलियों में घूमते हुए आप यहां की पारंपरिक बाजारों में राजस्थानी हस्तशिल्प और कपड़े खरीद सकते हैं।