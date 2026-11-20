कथकली केरलम का एक अनोखा नृत्य है, जो अपने भव्य मेकअप और वेशभूषा के लिए जाना जाता है। इस नृत्य में रामायण और महाभारत जैसी महाकाव्यों की कहानियों को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है।

कोच्चि और त्रिवेंद्रम जैसे शहरों में जाकर आप इस अनोखे नृत्य का आनंद ले सकते हैं। यहां के कलाकार अपने मेकअप और वेशभूषा से ही नहीं, बल्कि अपनी नृत्य कला से भी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं।