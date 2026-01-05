जनवरी में बर्फबारी का लुत्फ उठाना चाहते हैं? इन जगहों का कर सकते हैं रुख

सर्दियों में कई जगहों पर बर्फबारी होती है और जनवरी का महीना इस लिहाज से बेहतरीन होता है। भारत में ऐसी कई जगहें हैं, जहां आप बर्फबारी देख सकते हैं और मजेदार छुट्टियां बिता सकते हैं। आज हम आपको 4 ऐसी जगहों के बारे में बताने वाले हैं, जहां आप सर्दियों में बर्फबारी का मजा ले सकते हैं। इन जगहों की यात्रा करके आपको आनंद महसूस होगा और आप इसका अनुभव जीवनभर नहीं भूल पाएंगे।

#1 गुलमर्ग गुलमर्ग जम्मू-कश्मीर में स्थित खूबसूरत स्थान है और इसे 'फूलों की घाटी' के नाम से भी जाना जाता है। यह जगह अपनी स्कीइंग गतिविधियों और खूबसूरत पहाड़ियों के लिए मशहूर है। यहां आप बर्फ में स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और ट्रेकिंग जैसी गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। गुलमर्ग में आप गुलमर्ग गोल्फ कोर्स भी देख सकते हैं, जो एशिया का सबसे ऊंचा गोल्फ कोर्स है। यहां आकर आप प्रकृति की गोद में सुकून भरे पल बिता सकते हैं।

#2 शिमला शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और यह भारत का एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है। यहां जनवरी में बर्फबारी होती है, जो इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देती है। शिमला में आप मॉल रोड पर खरीदारी कर सकते हैं, रिज मैदान पर टहल सकते हैं और जाखू मंदिर जा सकते हैं। इसके अलावा यहां का मौसम भी बहुत सुहावना रहता है, जो आपकी यात्रा को और भी सुखद बना सकता है।

#3 मनाली मनाली भी हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां जनवरी में भारी मात्रा में बर्फबारी होती है। यह जगह पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग जैसी एडवेंचर गतिविधियों के लिए काफी मशहूर है। मनाली में सोलंग घाटी, हिडिंबा देवी मंदिर, क्लब हाउस, वशिष्ठ गांव और रोहतांग पास जैसी कई आकर्षक जगहें स्थित हैं। यहां आकर आप मोमो और सिद्दू जैसे मजेदार स्ट्रीट फूड का आनंद लेते हुए बर्फ देख सकते हैं।

