त्वचा की चमक बढ़ाना चाहते हैं? डाइट में शामिल करें ये 5 स्मूदी
क्या है खबर?
सुस्त और बेजान त्वचा की समस्या से बचने के लिए सही खान-पान पर ध्यान देना जरूरी है। स्मूदी एक बेहतरीन विकल्प है, जो न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि त्वचा को निखारने में भी मदद करती है। यह ताजे फल और सब्जियों के पोषक तत्वों को एक साथ मिलाकर तैयार की जाती है। आइए हम आपको कुछ ऐसी स्मूदी की विधि बताते हैं, जो आपकी त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बना सकती है।
#1
पालक और केले की स्मूदी
पालक और केला मिलाकर बनाई जाने वाली स्मूदी विटामिन-A, विटामिन-C और आयरन से भरपूर होती है। पालक में मौजूद अच्छे तत्व त्वचा को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से बचाते हैं, जबकि केले में मौजूद पोटेशियम त्वचा को नमी देता है।
इसे बनाने के लिए एक कप ताजे पालक के पत्ते, एक पका हुआ केला और एक कप नारियल पानी या दूध को मिक्सर में डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस स्मूदी को गिलास में डालकर पिएं।
#2
पपीता और संतरे की स्मूदी
पपीता और संतरे की स्मूदी विटामिन-C और अच्छे तत्वों से भरपूर होती है, जो त्वचा की चमक को बढ़ाने में मदद करते हैं।
इसे बनाने के लिए एक कप पपीता (छिला हुआ), एक कप ताजे संतरे का रस और थोड़ा-सा दही लें। सभी सामग्रियों को मिक्सर में डालकर अच्छे से मिलाएं।
अगर आपको थोड़ा मीठा स्वाद चाहिए तो इसमें शहद मिला सकते हैं। इस मिश्रण को गिलास में डालकर पिएं।
#3
गाजर और सेब की स्मूदी
गाजर और सेब की स्मूदी विटामिन-A, विटामिन-C और फाइबर से भरपूर होती है, जो त्वचा को निखारने में मदद करते हैं।
इसे बनाने के लिए एक कप कटी हुई गाजर, एक कटा हुआ सेब और थोड़ा-सा अदरक (अगर पसंद हो तो) लें। सभी सामग्रियों को मिक्सर में डालकर अच्छे से मिलाएं।
अगर आपको थोड़ा मीठा स्वाद चाहिए तो इसमें शहद मिला सकते हैं। इस मिश्रण को गिलास में डालकर पिएं।
#4
अमरूद और पुदीने की स्मूदी
अमरूद और पुदीने की स्मूदी विटामिन-C और पुदीने की ठंडक से भरपूर होती है।
अमरूद में मौजूद अच्छे तत्व त्वचा को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से बचाते हैं और पुदीने की ठंडक त्वचा को ताजगी देती है।
इसे बनाने के लिए एक कप कटा हुआ अमरूद (बीज हटाकर) और कुछ पत्तियां ताजी पुदीने की लें। सभी सामग्रियों को मिक्सर में डालकर अच्छे से मिलाएं। इस मिश्रण को गिलास में डालकर पिएं।
#5
पपीते और अनानास की स्मूदी
पपीते और अनानास की स्मूदी विटामिन-C और अच्छे तत्वों से भरपूर होती है। पपीते में मौजूद एंजाइम त्वचा को मुलायम बनाते हैं, जबकि अनानास की ठंडक त्वचा को ताजगी देती है।
इसे बनाने के लिए एक कप कटा हुआ पपीता और कुछ टुकड़े ताजे अनानास के लें। सभी सामग्रियों को मिक्सर में डालकर अच्छे से मिलाएं। इस मिश्रण को गिलास में डालकर पिएं। इन सभी स्मूदी को रोजाना पीने से आपकी त्वचा स्वस्थ और चमकदार बनेगी।