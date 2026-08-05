कुछ नया खाने का मन है? घर पर बनाएं गुड़ पॉपकॉर्न, आसान है रेसिपी
क्या है खबर?
पॉपकॉर्न एक ऐसा स्नैक है, जो न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है। अगर आप कुछ नया और पौष्टिक स्नैक आजमाना चाहते हैं तो गुड़ पॉपकॉर्न एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह न केवल बच्चों बल्कि बड़ों को भी पसंद आएगा। इस लेख में हम आपको गुड़ पॉपकॉर्न की आसान रेसिपी बताएंगे, जिसे आप कुछ ही मिनटों में घर पर बना सकते हैं और इसका मजा ले सकते हैं।
सामग्री
गुड़ पॉपकॉर्न बनाने के लिए जरूरी चीजें
गुड़ पॉपकॉर्न बनाने के लिए आपको कुछ ही चीजों की जरूरत होगी, जैसे कि मक्खन, गुड़, नमक और मकई के दाने। आप चाहें तो इसमें सूखे मेवे भी मिला सकते हैं। गुड़ का उपयोग करने से यह स्नैक और भी पौष्टिक बन जाएगा।
इसके अलावा आप इसमें अपनी पसंदीदा चीजें भी मिला सकते हैं जैसे कि किशमिश, बादाम या पिस्ता। इस तरह आप अपने गुड़ पॉपकॉर्न को अपने स्वादानुसार बना सकते हैं।
स्टेप 1
गुड़ को पिघलाने का तरीका
सबसे पहले गुड़ को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें ताकि उसे पिघलाने में आसानी हो। आप चाहें तो गुड़ को कदूकस भी कर सकते हैं।
इसके बाद एक पैन में थोड़ा पानी डालकर उसमें गुड़ के टुकड़ों को डालें और धीमी आंच पर पिघलने दें, जैसे ही गुड़ पूरी तरह से पिघल जाए, उसे गैस से उतारकर ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद आपका गुड़ तैयार हो जाएगा, जिसे आप अपने पॉपकॉर्न में मिला सकते हैं।
स्टेप 2
मक्खन और नमक मिलाने का तरीका
अब एक बड़े बर्तन में मक्खन और नमक मिलाएं। इसके लिए मक्खन को पहले नरम कर लें ताकि उसे मिलाना आसान हो जाए। जब मक्खन नरम हो जाए तो उसमें थोड़ा-थोड़ा नमक डालते हुए अच्छे से मिला लें।
इस मिश्रण को अच्छी तरह मिलाने के बाद आपका मक्खन तैयार हो जाएगा, जिसे आप अपने पॉपकॉर्न में डाल सकते हैं। इस तरह आपके गुड़ पॉपकॉर्न के लिए पहला चरण पूरा हो जाएगा।
स्टेप 3
पॉपकॉर्न बनाने का तरीका
पॉपकॉर्न बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें मक्खन वाला मिश्रण डालें।
जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें मक्खन वाला मिश्रण डालें और ढक्कन बंद करके पॉपकॉर्न फूटने दें। बीच-बीच में ढक्कन खोलकर देखें कि पॉपकॉर्न फूट रहे हैं या नहीं।
जब आवाज कम होने लगे तो समझ जाएं कि आपके गुड़ पॉपकॉर्न तैयार हो रहे हैं। अब गैस बंद करके पॉपकॉर्न को एक बड़े बर्तन में निकाल लें।
स्टेप 4
गुड़ और पॉपकॉर्न को मिलाने का तरीका
अब पॉपकॉर्न को गुड़ वाले मिश्रण में डालकर अच्छे से मिलाएं ताकि हर एक पॉपकॉर्न पर गुड़ लगा हो।
इसके बाद अपने गुड़ पॉपकॉर्न को एक प्लेट में निकाल लें और ऊपर से सूखे मेवे डालें। इसी तरह आप अपने गुड़ पॉपकॉर्न को तैयार कर सकते हैं।
यह स्नैक न केवल बच्चों बल्कि बड़ों को भी पसंद आएगा। इसे आप किसी भी मौके पर बना सकते हैं और इसका मजा ले सकते हैं।