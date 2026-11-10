स्क्वाट्स करना चाहते हैं? ये 5 गलतियां करने से बचें
क्या है खबर?
स्क्वाट्स एक बेहतरीन एक्सरसाइज है, जो पूरे शरीर को मजबूत बनाता है और फिट रखने में मदद करता है। हालांकि, कई लोग इसे सही तरीके से नहीं कर पाते और अनजाने में कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिससे उन्हें फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। इस लेख में हम कुछ ऐसी आम गलतियों के बारे में जानेंगे, जिनसे आपको बचना चाहिए ताकि आप स्क्वाट्स का पूरा लाभ उठा सकें और चोट से भी बचे रहें।
#1
घुटनों को अंदर की ओर खींचना
स्क्वाट्स करते समय अक्सर लोग अपने घुटनों को अंदर की ओर खींच लेते हैं, जो कि एक बड़ी गलती है। ऐसा करने से घुटनों पर अनावश्यक दबाव पड़ता है और चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है।
सही तरीका यह है कि आप अपने घुटनों को अपने पैरों के साथ-साथ बाहर की ओर खोलें, जिससे आपकी पीठ सीधी रहे और कोई भी दबाव न पड़े। इस तरह से आप सुरक्षित रहेंगे और फायदा भी मिलेगा।
#2
पीठ को झुकाना
स्क्वाट्स करते समय पीठ को झुकाना भी एक आम गलती है।
कई लोग इसे आरामदायक समझकर करते हैं, लेकिन ऐसा करने से आपकी रीढ़ की हड्डी पर गलत असर पड़ सकता है और चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है।
सही तरीका यह है कि आप अपनी पीठ को सीधा रखें और सिर्फ घुटनों को मोड़ें। इससे न केवल आपकी पीठ सुरक्षित रहेगी बल्कि आप सही तरीके से स्क्वाट्स कर पाएंगे।
#3
वजन उठाने से पहले तकनीक पर ध्यान दें
अगर आप स्क्वाट्स में वजन उठाने जा रहे हैं तो उससे पहले अपनी तकनीक को पूरी तरह से सुधार लें। कई लोग जल्दी-जल्दी वजन बढ़ा लेते हैं बिना सही तरीके से सीखे हुए।
इससे चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है। पहले सही तरीके से स्क्वाट्स करना सीखें, फिर धीरे-धीरे वजन बढ़ाएं। इससे न केवल आपकी मांसपेशियां मजबूत होंगी बल्कि आप बिना किसी खतरे के अधिक वजन उठा सकेंगे।
#4
गहरी सांस न लेना
स्क्वाट्स करते समय अक्सर लोग सांस लेने पर ध्यान नहीं देते। यह भी एक बड़ी गलती है क्योंकि सही तरीके से सांस लेना बहुत जरूरी होता है।
जब आप नीचे की ओर झुकते हैं तो सांस अंदर खींचें और ऊपर आते समय सांस छोड़ें। इससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी और आप अधिक ऊर्जा के साथ एक्सरसाइज कर पाएंगे। सही तरीके से सांस लेने से आपकी स्क्वाट्स की प्रक्रिया भी सुचारू होगी।
#5
वार्म-अप न करना
कई लोग वार्म-अप को नजरअंदाज कर देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। वार्म-अप करने से पहले अगर आप सीधे स्क्वाट्स शुरू कर देते हैं तो आपके शरीर की मांसपेशियां अचानक से भारी काम के लिए तैयार नहीं होतीं और इससे चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है।
वार्म-अप करने से शरीर गर्म हो जाता है और मांसपेशियां एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाती हैं, जिससे आप सुरक्षित रह सकते हैं और बेहतर परिणाम पा सकते हैं।