स्क्वाट्स से जुड़ी गलतियां

स्क्वाट्स करना चाहते हैं? ये 5 गलतियां करने से बचें

लेखन अंजली 09:30 am Nov 10, 202609:30 am

क्या है खबर?

स्क्वाट्स एक बेहतरीन एक्सरसाइज है, जो पूरे शरीर को मजबूत बनाता है और फिट रखने में मदद करता है। हालांकि, कई लोग इसे सही तरीके से नहीं कर पाते और अनजाने में कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिससे उन्हें फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। इस लेख में हम कुछ ऐसी आम गलतियों के बारे में जानेंगे, जिनसे आपको बचना चाहिए ताकि आप स्क्वाट्स का पूरा लाभ उठा सकें और चोट से भी बचे रहें।