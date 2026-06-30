बच्चों को टॉपर बनाना चाहते हैं? केवल पढ़ाई के बजाय ये 5 आदतें भी डलवाएं

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खेलकूद और शारीरिक गतिविधियां

पढ़ाई के साथ-साथ खेलकूद और शारीरिक गतिविधियों का भी ध्यान रखना चाहिए। यह न केवल शारीरिक रूप से उन्हें मजबूत बनाता है, बल्कि मानसिक रूप से भी ताजगी प्रदान करता है। खेलकूद से उनकी एकाग्रता बढ़ती है और तनाव कम होता है। नियमित खेलकूद से उनकी ऊर्जा बनी रहती है और वे बेहतर तरीके से पढ़ाई कर पाते हैं। इसके अलावा खेलकूद से टीम वर्क और नेतृत्व की क्षमता भी विकसित होती है, जो उनके भविष्य के लिए अहम है।