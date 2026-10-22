अपने कमरे को बदलना चाहते हैं? इन 5 आसान तरीकों को आजमाएं

अगर आपके पास ज्यादा जगह नहीं है तो दीवारों का उपयोग करके भी आप अपने कमरे को सजा सकते हैं।

दीवार पर लगने वाले शेल्फ पर छोटे-छोटे गमले लगाकर आप दीवारों को भी आकर्षक बना सकते हैं। इस तरह से आपको फर्श पर जगह नहीं घेरनी पड़ेगी और आपका कमरा भी सुंदर लगेगा।

इसके अलावा दीवारों पर रोशनी का सही उपयोग करके भी आप अपने पौधों को खास बना सकते हैं, जिससे वे और भी खूबसूरत दिखेंगे।