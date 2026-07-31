चीजें भूलने की आदत को छोड़ना चाहते हैं? अपनाएं ये 5 असरदार तरीके

अपने घर या ऑफिस में हर चीज का एक स्थायी स्थान निर्धारित करें, जैसे चाबियां और मोबाइल फोन आदि। इससे हर बार इन चीजों को ढूंढने में समय बर्बाद नहीं होगा और आप ज्यादा उत्पादक रहेंगे।

इसके अलावा जब आप हर बार एक ही जगह पर अपनी चीजें रखेंगे तो आपको उन्हें ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। इससे आपका समय भी बचेगा और आप ज्यादा व्यवस्थित महसूस करेंगे।

यह आदत आपको चीजें भूलने की आदत को सुधारने में मदद करेगी।