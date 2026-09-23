ज्यादा सक्रिय होना चाहते हैं? इन 5 सरल तरीकों को अपनाएं

घर के काम जैसे सफाई, बर्तन धोना, कपड़े धोना आदि को भी आप एक्सरसाइज का हिस्सा बना सकते हैं। इन कामों को करते समय तेज गति से करें ताकि आपका दिल तेजी से धड़क सके और कैलोरी जल सके।

इसके अलावा बगीचे में काम करना भी एक अच्छा एक्सरसाइज हो सकता है। इससे न केवल आपका शरीर सक्रिय रहेगा बल्कि आपका घर भी साफ-सुथरा रहेगा। इस तरह आप बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ज्यादा शारीरिक सक्रिय बन सकते हैं।